I søndags vaklede FCK-kometen Mohammed Daramy rundt som en groggy og omtumlet bokser på Parkens grønsvær – efter at han i topkampen mod FC Midtjylland havde fået et knæ i hovedet.

Hjemme i sofaen sad den tidligere Superliga-forsvarer Rasmus Minor og så nervøst til.

»Når man har været det igennem og ved, hvilken betydning det har, så er det ikke så behageligt at kigge på,« fortæller 32-årige Rasmus Minor, der karrieren igennem var hårdt ramt af hovedskader – og nu vil han opfordre alle fodboldspillere til at overveje at spille med hovedbeskyttelse.

»Jeg er nok farvet, men hovedskader er bare noget, jeg fokuserer meget på, når jeg ser fodbold. Jeg så det mandag, da Liverpool spillede mod Wolves – der var det Wolves' målmand Rui Patrício, der blev båret ud. Og i Randers mod AGF var der også et par hoveder, der klaskede sammen.«

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Jeg synes nærmest ikke, at der er en fodboldkamp, hvor der ikke er en hovedskade.«

To meter høje Rasmus Minor, der blandt andet har en fortid i Brønshøj, Helsingør og Hobro, har i dag metal indopereret i hele højre side af sit ansigt efter en hovedskade – og han har også adskillige hjernerystelser på cv'et.

Han indstillede karrieren i sommer, men konsekvenserne af de mange hovedskader følger ham stadig.

»Jeg har problemer med at koncentrere mig i længere tid. Jeg har også noget med høje lyde. Jeg har også migræne, og når jeg skal læse om aftenen, så bliver mine øjne hurtigt trætte.«

Hobros Rasmus Minor Petersen skadet i nedryknings-playoff kampen i Superligaen mellem Hobro IK og Vejle Boldklub på DS Arena i Hobro , 12. maj 2019.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Hobros Rasmus Minor Petersen skadet i nedryknings-playoff kampen i Superligaen mellem Hobro IK og Vejle Boldklub på DS Arena i Hobro , 12. maj 2019.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

»Og jeg har også nogle senfølger af at have metal i hovedet. Det er ikke sådan, at jeg ikke kan fungere i hverdagen, men jeg skal da tage mine forbehold og være lidt på forkant med nogle ting.«

Undervejs i karrieren har Minor forsøgt sig hovedbeskyttelse af den ene og den anden art.

»Jeg har en mor, som blev rimelig nervøs, når jeg spillede, så vi lavede et kompromis, som indebar, at jeg prøvede en hjelm. Så der gik et stykke tid, hvor jeg spillede med en rugbyagtig skumgummihjelm.«

»Senere spillede jeg med et pandebånd med skumpuder – jeg ved ikke, hvor meget beskyttelse det gav. Men det gav en psykologisk tryghed. Der er sket meget på udviklingen inden for beskyttende pandebånd, og jeg gik over til et danskudviklet pandebånd. Og jeg ville ønske, jeg havde spillet med det, inden skaden skete.«

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Rasmus Minor mener, at det ville være oplagt, hvis hovedbeskyttelse var en obligatorisk del af fodbolduniformen.

»Jeg synes, det ville være en god idé. Ligesom at man skal spille med benskinner. Men jeg er også godt klar over, at det ikke sker fra den ene dag til den anden. Men man kunne starte med at inddrage det i træningerne.«

»Jeg ved godt, at der er en masse forfængelighed i spil som fodboldspiller. Der er masser af fokus på én på tv og de sociale medier. Så man skal komme ud over sin forfængelighed og være med til at gøre det helt naturligt. Ligesom at det i dag er blevet cool at køre med styrthjelm, når man står på ski.«

»Så hvis tendenserne er, at der kommer flere og flere hovedskader, så vil det være tosset, hvis der er forebyggende produkter, der ikke tages i brug. Jeg ville i hvert fald ønske, at jeg havde brugt beskyttelse noget før,« slår Rasmus Minor fast.