Den tidligere italienske landsholdsspiller Fabrizio Miccoli kan se frem til tre et halvt års fængsel.

42-årige Miccoli, der nåede at få ti landskampe, er blevet kendt skyldig i afpresning, efter han angiveligt forsøgte at få 12.000 euro - 90.000 kroner - tilbage fra en tidligere diskoteksejer ved at bruge en forbindelse i mafiaen.

Det skulle være sket, mens han spillede for Palermo, som han repræsenterede med stor sportslig succes fra 2007 til 2013.

Han blev allerede idømt fængselsstraffen i 2017, men det er først nu fire år senere, at dommen er blevet stadfæstet. Det skriver flere italienske medier - heriblandt Sky Sports Italia.

Foto: MIKE PALAZZOTTO Vis mere Foto: MIKE PALAZZOTTO

Afpresningen skulle være sket ved, at Miccoli kontaktede en søn af en mafiaboss for at få pengene retur.

Og det skulle vise sig at være en dårlig idé, for i og med, at Miccoli brugte mafiaen til at få penge retur blev straffen skærpet.

Han har igennem hele sagen nægtet sig skyldig, efter den første ramte offentligheden tilbage i 2013, hvor han nægtede at have forbindelser til mafiaen, som han med egne ord til kraftigt afstand til.

Miccoli stoppede sin karriere i 2015 efter at have spillet i store klubber som Juventus, Fiorentina, Palermo og Benfica. Karrieren sluttede hos den maltesiske klub Birkirkara.