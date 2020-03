Brøndbys midtbanespiller Kasper Fisker har været involveret i et biluheld.

Som ofte før er det hans kone Stephanie Fisker, som gør opmærksom på det på Instagram. For en måned siden afslørede hun, at Kasper Fisker er blevet opereret igen.

»Da Kasper og børnene var på vej hjem fra skovtur i dag, ringede han til mig (over bilens lydanlæg, naturligvis) og sagde, at de kørte på Strandvejen og næsten var hjemme,« skriver Stephanie Fisker og tilføjer:

»I det samme lød der et højt brag og skrig fra mine børn. Der gik heldigvis kun få sekunder, før Kasper fortalte mig, at der var en bil (ført af en ukoncentreret bilist), der var kørt op i dem, men at de var okay. Og så lagde han på for at se til vores børn.«

»Jeg er aldrig kommet så hurtigt ud af døren, og er du gal en løbetid, Endomondo ville have målt på de kilometer, hvis jeg altså havde haft den slået til.«

»Kasper havde jo sagt, at de var okay, men hvad hvis de ikke var. Han havde jo ikke tjekket ordentligt på det tidspunkt. Jeg skulle bare hen til mine børn NU,« fortsætter fodboldkonen og podcastværten og kommer så med en opfordring:

»De sekunder, fra jeg hørte braget, til Kasper sagde, at de var ok, var så modbydelige og uvirkelige. Heldigvis er alle okay. Pas på jer selv og hinanden derude, venner. Og kør bil, når I kører bil.«

Kasper Fisker har kontraktudløb med Brøndby til sommer.