Det bedste forsvar er et angreb, lyder det gode gamle mundheld.

I Esbjerg er den bedste målmand en angriber.

Sådan var det i hvert fald i hos 1. Divisions-mandskabet i søndagens opgør mod Nykøbing FC, som endte med en 3-0-sejr.

Og det kan Esbjerg fB blandt andet takke angriber Emil Holten for, som stjal rampelyset med en vild mirakelredning på straffespark, da han under spøjse omstændigheder måtte tage målmandstjansen. Se videoen herover.

Klubbens normale førstemålmand, Jeppe Højbjerg, er skadet. Det samme er den hollandske reserve Ramon ten Have.

Derfor var det tredjevalget Coret Addai, som vogtede buret mod Nykøbing FC, men han så rødt i kampens slutminutter efter en grim flyvende tackling, da hjemmeholdet var foran 3-0.

Og så måtte den lange angriber Emil Holten træde til og iføre sig målmandstrøjen og målmandshandskerne, da holdet ikke havde flere udskiftninger.

Holtens første var aktion var at redde straffesparket og sørge for, at Esbjerg fB kunne cruise sejren i land med at holde nullet, hvilket fik hovedpersonen, tilskuerne på stadion og holdkammeraterne til at bryde ud i vild jubel.