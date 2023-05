Så har man set det med.

FC Barcelonas fodboldherrer plejer at blive fragtet på fornemmeste vis, når de spiller på udebane, men der kan være nye tider på vej.

Det varsler siger FC Barcelonas bæredygtighedschef, Jordi Portabella, ifølge Bloomberg.

Han fortæller, at klubbens mest profilerede mandskab skal til at hoppe på toget, hvilket de for første gang gjorde mod Getafe fra Madrid for nylig.

»Vi besluttede at tage denne tur for at bevise, at klubben vil være en del af løsningen på klimaforarndringerne og ikke en del af problemet.«

Fodboldverdenen har et enormt klimaaftryk, bl.a. med den store rejseaktivitet, men ikke mange gør noget ved det.

FIFA har fået på puklen for ikke at deltage i den grønne omstilling, og VM i Qatar sidste år var en ren stinker, fortæller Bloomberg.

Her blev der udledt lige så meget Co2 på fire uger, som 790.000 biler gør på et år.

Barcelona fortæller stolt om, hvilke skridt de har taget, og ifølge bæredygtighedschefen nød spillerne turen på cirka 2,5 time, men det var nu ikke et almindeligt tog, men derimod et chartret til lejligheden.

Jordi Portabella vurderer dog, at det har sparet en del, at de ikke hoppede på privatflyet som vanligt.