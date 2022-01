»Det er med sorg, at Rosenborg i dag modtog nyheden om, at klubbens allerstørste legende er død.«

Sådan indleder den norske fodboldklub Rosenborg sin artikel om, at klublegenden Niels Arne Eggen er gået bort.

Han blev 80 år.

Succestræneren sov stille ind natten til onsdag.

Nils Arne Eggen ses her med Ståle Solbakken inden et opgør mellem FC København og Rosenborg. Foto: Claus Bech Vis mere Nils Arne Eggen ses her med Ståle Solbakken inden et opgør mellem FC København og Rosenborg. Foto: Claus Bech

Nils Arne Eggen er langtfra hvem som helst i norsk fodbold.

Den nu afdøde træner blev af mange opfattet som den bedste klubtræner i norsk fodboldhistorie, hvor han vandt 25 titler.

Han lod sig dog pensionere i 2016 og har kæmpet en del med sit helbred i de senere år. Blandt andet fik han foretaget en nyretransplantation i 2016, inden han senere fik amputeret begge ben som følge af en infektion.

Alligevel har han efterladt et enormt aftryk i det norske fodboldlandskab.

Han var eksempelvis cheftræner i Rosenborg fra 1988-2002 – kun afbrudt af et år i 1998, hvor han stoppede.

Selv da var han ikke helt færdig med hjerteklubben, hvor han gjorde comeback for en kort stund i 2010.

I den tid vandt Rosenborg 13 norske mesterskaber og deltog i Champions League otte gange.

Han nåede også at være træner for det norske landshold og klubben Moss FK og havde en karriere som spiller forinden.

Her var han også en del af det norske landshold.

Nils Arne Eggen mistede sin kone Karin til kræft i 2011, inden han mistede sin søn, Knut Torbjørn i 2012. Han blev kun 51 år.