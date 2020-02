Dame N'Doye scorede sit første mål i 2020, og det takker han angrebskollega Michael Santos for.

FC Københavns målscorer i torsdagens 1-1-kamp mod skotske Celtic, Dame N'Doye, sender en tak til sin angrebsmakker for, at senegaleseren kunne udligne syv minutter inde i anden halvleg.

Uruguayaneren Michael Santos fikserede nemlig Celtics forsvar med et klogt løb, og det gav plads til, at Rasmus Falk smart kunne finde N'Doye, der viste den træfsikkerhed, han manglede i sidste uges forårspremiere i Superligaen.

- Michael Santos tog et løb, og det var som om, at forsvaret glemte mig. Jeg fandt den rigtige position, og jeg fik bolden, så jeg kunne score.

- Man møder altid gode forsvarsspillere i europæiske kampe, og det var nogle store og stærke drenge, men som angriber handler det om at spille klogt, for power er ikke nok til at vinde en fodboldkamp, siger Dame N'Doye.

Hans primære oppassere var Kristoffer Ajer og Christopher Jullien, der begge er få centimeter fra at være to meter.

N'Doye udlignede på et tidspunkt, hvor det resultatmæssigt kunne have set meget værre ud for FCK. I første halvleg vadede Celtic i store målchancer, men formåede kun at score en enkelt gang.

I pausen formåede FCK-træner Ståle Solbakken at banke noget mere selvtillid ind i københavnerne, siger N'Doye.

- I første halvleg havde vi mange unge spillere, og de fik talt mere selvtillid ind i sig i pausen. Vi mærkede dem fra første minut, så i anden halvleg var det vores tur til at komme hårdt efter dem.

- Vi har mange unge spillere, og vi er i gang med at opbygge et nyt hold, så derfor er det ikke let at spille en europæisk kamp, når der er spillere, der ikke har så meget erfaring. Derfor var der forskel på halvlegene, siger senegaleseren.

Tidligere har målslugeren også sparket straffespark for FCK, men det fik han ikke lov til torsdag. I stedet brændte Jens Stage fra pletten.

Ifølge N'Doye var det bestemt af Solbakken, at aarhusianeren skulle sparke straffesparket.

N'Doye har karantæne i søndagens kamp mod Silkeborg, og han kan derfor være helt frisk, når den anden 16.-delsfinale skal spilles mod Celtic torsdag i næste uge.

/ritzau/