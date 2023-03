Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Kendis-oligarken Roman Abramovich har i al hemmelighed hjulpet til med finansieringen af et opkøb og driften af den hollandske fodboldklub Vitesse Arnhem.

Det skriver engelske The Guardian, der har fået indsigt i en stor læk kaldet Oligarch Files.

Og afsløringerne sparker nyt liv i mangeårige spekulationer om, at Abramovich har handlet i strid med konkurrence-reglerne i UEFA.

Dokumenterne viser, at den daværende ejer af storklubben Chelsea i al hemmelighed udlånte mindst 113 millioner euro i forbindelse med opkøbet af den hollandske klub i 2010 og den videre drift.

Roman Abramovich har været en dramatisk måned igennem, hvor han blandt andet er blevet udsat for sanktioner fra Vesten. Men er han også blevet forgiftet af Rusland? Foto: Andrew Winning Vis mere Roman Abramovich har været en dramatisk måned igennem, hvor han blandt andet er blevet udsat for sanktioner fra Vesten. Men er han også blevet forgiftet af Rusland? Foto: Andrew Winning

Det var den georgiske tidligere fodboldspiller - og ven af Abramovich - Merab Jordania, der købte klubben, og i de følgende år sendte Abramovich altså en lille milliard kroner i retningen af Vitesse, viser lækken.

Jordania solgte i 2013 klubben til Abramovich' ven, russeren Alexander Chigirinsky, og efterfølgende arbejdede Chelsea og Vitesse særdeles tæt sammen - blandt andet gennem flere lejeaftaler for prominente spillere som Nemanja Matic og Mason Mount.

Abramovich' forbindelse til Vitesse kan være i strid med UEFA's konkurrence-regler, hvis oligarken har haft indflydelse på, hvordan Vitesse er blevet drevet, skriver The Guardian.

Forbindelsen er blevet gransket i to efterforskninger af det hollandske fodboldforbund, men hverken i forhold til finansieringen eller i forhold til om Chelsea havde indflydelse på, hvordan Vitesse arbejdede, kunne man dengang finde noget, der gik imod reglerne.

Foto: VLADIMIR RODIONOV Vis mere Foto: VLADIMIR RODIONOV

Sidstnævnte efterforskning kom på bagkant af, at Merab Jordania i 2014 fortalte, at 'London ikke ønskede', at han investerede i Vitesses førstehold i håb om bedre resultater. Udtalelser, han efterfølgende trak tilbage.

Nu viser lækken altså, at Abramovich var noget mere involveret end efterforskningerne har vist - hvilket Jordania også bekræfter overfor The Guardian. Men lånene var til ham som privatperson, siger han.

»Det er sandt. Det var mit personlige projekt, og de støttede mig meget, da jeg købte klubben med mine ressourcer. Da jeg kom i gang med projektet var pengene ikke altid nok, og derfor brugte jeg også penge fra mine venner - først og fremmest Abramovich og Chigirinsky.«

»Det var en personlig gæld,« siger Jordania, der fortæller, at Abramovich dog var vidende om, at pengene gik til Vitesse.

Lækken fortæller dog ikke noget om, hvorvidt Abramovich rent faktisk havde indflydelse på driften og beslutningerne i den hollandske klub.

Abramovich har afvist at kommentere The Guardians afsløringer.

Roman Abramovich blev i 2022 tvunget til at sælge Chelsea, efter han blev sanktioneret som følge af Ruslands invasion af Ukraine. Det skete på grund af hans tætte forhold til Vladimir Putin.