Hvordan har Vladimir Putin hjulpet den snart tidligere Chelsea-ejer Roman Abramovich med at blive en af verdens rigeste?

For at besvare det spørgsmål skal tiden først spoles kraftigt tilbage.

Efter en barndom, hvor begge Abramovich' forældre døde, mens hans var lille, voksede han op og kom i hæren. Herefter fik han smag for at handle med ressourcer og blev god til det. Meget god.

Han har handlet med alt fra legetøj til svinefarme.

Foto: VLADIMIR RODIONOV Vis mere Foto: VLADIMIR RODIONOV

Gennembruddet kom i 1995, da han fik lov til at privatisere det statsejede oliefirma Sibneft i en bundkorrupt auktion, hvor han betalte omkring 1,6 milliarder kroner. Den del har han selv indrømmet i en engelsk retssal tilbage i 2012, hvor det også kom frem, at han havde privilegeret adgang til præsident Putin. Det fortæller BBC. I 2005 solgte han selvsamme firma tilbage til staten for tæt på 90 milliarder kroner.

BBC fortæller, at der findes dokumentation, der peger imod, at den russiske stat – på det tidspunkt med Boris Jeltsin i spidsen og Putin i sidevognen – kunne have fået 18 milliarder kroner ud af auktionen. Men de nøjedes med under en tiendedel fra Roman Abramovich.

Grunden til, at Abramovich og de andre oligarker fik lov at købe russiske selskaber til spotpris, var simpel: De kunne låne staten penge, der kunne understøtte det føderale budget. Regeringen misligholdte herefter lånene med vilje, så rigmændene havde mulighed for at bortauktionere aktierne – til sig selv.

Da Putin kom til magten i 2000, foretog han en ny omgang privatisering og berigede endnu engang en flok russiske rigmænd. Abramovich fik samme år lov til at samle Ruslands aluminiumproduktion med Putins velsignelse, hvilket løftede ham helt op i toppen som en af landets rigeste.

Foto: MIKHAIL KLEMENTIEV Vis mere Foto: MIKHAIL KLEMENTIEV

Abramovich har de seneste år tjent kassen på selskabet Evraz, der er et af verdens største på stålmarkedet. Det stoppede, da den britiske regering anklagede selskabet for at være med til at stille midler til rådighed for den russiske hær, der har indtaget Ukraine. Al handel med Evraz-aktier blev dernæst suspenderet, og Abramovich blev også sat ud på et sidespor i fodboldklubben Chelsea, som han har ejet siden 2003.

Ud over den politiske velvilje mod Putin har Abramovich flere gange sendt flotte gaver – eller bestikkelser – til præsidenten i form af en superyacht og et sponsorat af Putins palads. De to betalinger under hånden er kun blevet afsløret på grund af modige whistleblowere.

I mellemtiden havde Abramovich også godt gang i Putin-propagandaen gennem sin ejerandel i et statskontrolleret tv-selskab. Han solgte i 2010 halvdelen af sine 49 % til Yury Kovalchuk, der er en anden af Putins venner. Kuriøst nok stod der i Kovalchuks mediefirma en kvinde i spidsen, nemlig Alina Kabaeva – også kendt som Putins hemmelige elskerinde.

Selvom situationen ser grim ud for Abramovich nu, så støtter han stadigvæk Vladimir Putin i tykt og tyndt. Han har således siddet med til forhandlinger i Tyrkiet mellem Rusland og Ukraine. Ikke som en officiel del af delegationen, men som en repræsentant for den russiske side, som en talsmand for Kreml har formuleret det.

Den ene hånd har vasket den anden gennem alle årerne, men nu skal der virkelig betales tilbage for alle de tjenester, som Putin har gjort Abramovich.

Spørgsmålet er, hvor dyrt det bliver.