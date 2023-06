Der kommer cirka 30 millioner kroner i kassen ved den aktieemission, som AaB er i gang med.

Aalborg Boldspilklub A/S får i underkanten af 30 millioner kroner tilført ved en aktieemission.

Det meddeler klubben fredag i en pressemeddelelse.

Det sker dagen inden, at AaB's førstehold lørdag spiller for overlevelse i Superligaen. En sejr hjemme over Silkeborg vil sikre en ny sæson i den bedste række.

Omkring 73 procent af de udbudte aktier er blevet tegnet, og det giver et forventet et forventet nettoprovenu på 29,9 millioner kroner.

Allerede 8. maj meddelte AaB, at man var sikret de omkring 30 millioner kroner i emissionen blandt forhåndstilsagn fra nuværende og nye storaktionærer.

Pengene skal kanaliseres ned i ungdomsafdelingen, forklarede bestyrelsesformand Niels David Nielsen.

- Vi mener, at fremtiden - ikke mindst med tilførslen af nye sportslige kompetencer - ser lys ud, og det er fremdeles vores plan, at AaB også fremover skal være en markant faktor i dansk fodbold, hvilket skal ske ud fra en styrkelse af AaB Akademiet, sagde formanden.

/ritzau/