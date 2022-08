Lyt til artiklen

Det lader til, at der ingen ende er på det store kaos i Manchester United.

United-manager Erik ten Hag blev lørdag, efter det pinlige 0-4-nederlag til Brentford, den første manager til at tabe sine to første kampe i spidsen for den engelske storklub.

En af de spillere, der tydeligt har vist sin frustration med klubbens nuværende situation, er superstjernen Cristiano Ronaldo.

Længe lød det fra Erik ten Hag, at portugiseren var en del af den 52-årige managers planer, men nu melder det store fodboldmedie The Athletic, at Erik ten Hag er vendt rundt på en tallerken, hvad angår Ronaldos fremtid i klubben.

Foto: DAVID KLEIN Vis mere Foto: DAVID KLEIN

The Athletic mener at vide, at den pludselige melding om, at ten Hag vil lade Ronaldo forlade klubben, er med henvisning til Ronaldos vanskeligheder med at blive reintegreret i truppen, efter den portugisiske superstjerne missede det meste af opstarten på grund af familiemæssige årsager.

Det normalt meget pålidelige fodboldmedie skriver også, at der har været tilfælde, hvor han opgivende slog ud med armene under søndagens træning og forsøgte at argumentere imod den voldsomme beslutning, som ten Hag satte i gang.

Ifølge britiske medier krævede Erik ten Hag nemlig efter det pinlige nederlag til Brentford, at spillerne skulle løbe 13,8 kilometer, fordi spillerne fra Brentford sammenlagt løb 13,8 kilometer længere end Uniteds udvalgte – vel at mærke på en dag, hvor United-spillerne skulle træne i stedet for at holde en planlagt fridag.

The Athletic melder også, at siden Ronaldo vendte tilbage til truppen i slutningen af opstarten til sæsonen, har der været dage, hvor Ronaldo sidder for sig selv under frokosten i kantinen på Manchester Uniteds træningsanlæg, Carrington.

Foto: PETER POWELL Vis mere Foto: PETER POWELL

Efter Brentford-kampen var der også en video, der begyndte at florere på de sociale medier, og den viste, hvordan en rasende Ronaldo stormede fra banen efter slutfløjtet.

Han nægtede at give sin træner hånden, og assistenttræner Steve McClaren forsøgte forgæves at få fodboldstjernen til at takke de fremmødte Manchester United-fans.

Til trods for alt dette har klubben dog afvist, at Ronaldos kontrakt kan blive annulleret, og har gentaget, at han bliver i klubben.

The Athletic insisterer dog på, at United vil sælge den portugisiske landsholdsspiller, men kun hvis de kan nå at hente spillere til de offensive positioner, som klubben har haft mere end svært med denne sommer.

Bedre blev det ikke, da Anthony Martial blev skadet kort før sæsonpremieren. Sidenhen er spillere som Marko Arnautovic og senest Leicester-profilen Jamie Vardy blevet rygtet til Manchester United.

Men indtil nu er der ingen nye offensive tilgange i en klub, der skriger efter en målscorer, som kan hjælpe United ud af deres kaostilstand.