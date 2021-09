Der er nu helt udsolgt til fodboldlandsholdets VM-kvalifikationskampe mod Østrig og Færøerne i efteråret.

Det meddeler Dansk Boldspil-Unions (DBU) i en pressemeddelelse.

Dermed fortsætter landsholdsfeberen med at rase i landet, efter de seneste kampe mod både Skotland og Israel også blev spillet for fulde huse i Parken.

»De to udsolgte hjemmebanekampe i Parken efter EM har været magiske. Stemningen blandt fansene har nået et højdepunkt, jeg ikke har oplevet før, og spillerne har givet igen med hilsner og masser af mål,« siger fankoordinator i DBU Anders Hagen.

Han oplyser videre, at der kan blive frigivet enkelte billetter op mod kampene, men at det i det tilfælde vil gå til fanklubbens medlemmer.

I pressemeddelelsen erkender DBU samtidig, at billetsystemet har været under massivt pres på grund af den store interesse.

»Vi er glade og taknemmelige for den store opbakning. Det er helt vildt at mærke. Alle vores medarbejdere har løbet rigtig stærkt efter EM, og vi ved godt, at alt for mange desværre er gået forgæves for at kunne få råd og vejledning til deres køb af billetter,« siger DBUs kommercielle direktør, Ronnie Hansen, og fortsætter:

»Det er slet ikke godt nok, men der er flere løsninger på vej, så det bliver lettere og mere brugervenligt at være landsholdsfan.«

Danmark har indtil videre været suveræn i kvalifikationen og står lige nu med seks sejre efter seks kampe. Dermed er Kasper Hjulmands drenge også millimeter fra at have kvalificeret sig til VM i Qatar næste år.

Opgøret mod Østrig spilles 12. oktober, mens Færøerne kommer på besøg i Parken 12. november.