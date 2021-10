Der er gode mål, og så er der rigtig gode mål.

Mohamed Salahs mod Watford hører uden tvivl til den sidste kategori.

Egypteren scorede nemlig en helt fabelagtig kasse, da han bragte Liverpool foran 4-0.

Du kan se målet øverst i artiklen.

Mohamed Salah i færd med at score et mål, der kommer til at kandidere til årets bedste i Premier League. Foto: ANDREW COULDRIDGE Vis mere Mohamed Salah i færd med at score et mål, der kommer til at kandidere til årets bedste i Premier League. Foto: ANDREW COULDRIDGE

Salah tørrede ikke bare én, heller ikke to, men hele tre modstandere, inden han smækkede kuglen forbi Ben Foster i Watford-målet.

På nærmest surrealistisk vis får den 29-årige egypter bolden med sig foran de mange Watford-spillere, som han blandt andet ydmyger med en magisk finte, hvor han træder på bolden. Et drømmemål, der utvivlsomt kommer til at kandidere til årets mål i Premier League.

Liverpool vandt opgøret mod Watford 5-0.

Foruden Mohamed Salah kom Sadio Mané og Roberto Firmino – sidstnævnte af tre omgange – på måltavlen.