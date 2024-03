»Han lider og har lidt i et stykke tid. Han er der, hvor han ikke kan bevæge sig.«

Sådan lyder de nedslående ord fra landstræner Kasper Hjulmand forud for landsholdets testkamp lørdag mod Schweiz i Parken.

En skadet Andreas Christensen har måtte melde fra, da han døjer med en slem og vedvarende skade, som en bekymret Kasper Hjulmand her giver en status på:

»Det er en skade, som ikke bare opstod under opvarmningen (til FC Barcelonas opgør søndag aften mod Atletico Madrid, red.). Han har døjet med det i lang tid og ville forsøge at komme igennem kampen i går, men det kunne han ikke. Han lider og har lidt i et stykke tid. Han er der, hvor han ikke kan bevæge sig.«

Kasper Hjulmand er bekymret for Andreas Christensens skadessituation. Foto: Ulrik Pedersen/AP/Ritzau Scanpix

Kasper Hjulmand håber på, at der kommer styr på 'AC's situation, der for nuværende ikke ser så godt ud.

Landstræneren kan ikke på stående fod helt sætte ord på, hvilken skade, der er tale om, men at det er regionen omkring akillessenen.

Lige nu afventer Kasper Hjulmand, at 'AC' bliver undersøgt nærmere og præcist finder ud af, hvad midtstopperen nu står overfor.

Brøndbys Jacob Rasmussen erstater 'AC' i landsholdstruppen, som samtidigt bliver Rasmussens første udtagelse til A-landsholdet.

Senest Andreas Christensen var i aktion for FC Barcelona, var i returopgøret mod Napoli i Champions League-ottendedelsfinalen. Foto: Nacho Doce/Reuters/Ritzau Scanpix

Kasper Hjulmand fortæller, at Jacob Rasmussen har prøvet en hel del ting efterhånden, hvor det er blevet til kortere ophold i flere europæiske klubber som Fiorentina, Feyenoord og Vitesse. Nu er han landet et godt sted i Brøndby, siger landstræneren.

»Han ser stærk ud og er en rolig spiller på bolden. Han kommer med gode afleveringer og har et super blik for spillet.«