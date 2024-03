Over 1500 danske fodboldklubber bliver hyldet på den nye danske landsholdstrøje - blandt andet en klub, der giver associationer til det mandlige kønsorgan.

Den spritnye landsholdstrøje er blevet lanceret, og skarpe øjne har observeret et usædvanligt klubnavn, der pryder trøjen.

Der står nemlig 'PEN15 Reunited' - et navn, der sluppet gennem DBUs filter ved at henvise til, at det er en klub fra 2015, der er et 'projektengageret netværk', fortæller spillende holdleder Lucas Christoffersen med et grin til B.T.

Det ligner jo, at det er en hevisning til det mandlige kønsorgan...

»Ja, det er der blevet lagt mærke til. Det har fået lidt omtale,« siger den unge mand, der ligeledes har medvirket i podcasten 'Mandsholdet'.

Hvad er historien bag klubben?

»Det er startet tilbage i 2015 som et gymnasiehold, hvor en flok gutter fra Herning startede det op. Niveauet var ikke højt, men de ville gerne hedde noget specielt. Så prøvede de, hvad de kunne, for at få et navn igennem i DBUs register, og så går de jo med til , at vi skal hedde 'Projektengageret netværk'.«

»Det bliver vi ved med, for det er skide fedt.«

I er aldrig kommet i problemer?

»Nej, de har i hvert fald ikke taget kontakt til os endnu, men det kan være med al den omtale, som vi får nu, at de revurderer det.«

»Ej, jeg tror de er med på, at det er fis og ballade.«

Hvad siger I til at være med på trøjen?

»Det synes vi er enormt fedt. Foreningslivet og alle de frivillige, som bærer en klub som vores klub, det er vi meget stolte at være en del af,« lyder det fra den 23-årige.

Hvad siger man til daglig? 'Pen15' ellers 'Penis?

»Vi siger 'Pen' - altså 'kom så 'Pen''.«

Er der nogen, der tænker noget andet?

»Det er jo de onde tunger,« lyder det muntert fra Lucas Christoffersen, der understreger, at de kun møder glæde, når møder op i trøjerne.

Aarhus-klubben har fire herrehold og to damehold og tæller 160 aktive medlemmer.

DBU og Hummel præsenterede stolt trøjen i mandags.

»Det er forrygende og inspirerende at se og opleve den danske tradition for foreningsliv og frivillighed i fuld flor,« sagde Hummel-boss Christian Stadil og blev suppleret af fodbolddirektør i DBU Peter Møller, der fremhævede hyldesten til de 1535 klubber, der er indskrevet på indersiden af trøjen.

»Symbolikken er ikke til at tage fejl af. Det er en sløjfe på, hvad dansk fodbold står for,« sagde Møller.

Den nye trøje kommer i aktion på lørdag, når Danmark møder Schweiz i en testkamp.