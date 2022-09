Lyt til artiklen

Danmarks tre VM-trøjer er onsdag gået verden rundt, efter Hummel offentligt gik ud og fortalte, at trøjerne var en protest mod VM-slutrunden i Qatar.

Blandt andet har Hummel valgt at lave tre sæt, hvor logoerne ikke er synlige - og det med begrundelsen om, at firmaet ikke vil være synlige under en slutrunde, 'der har kostet tusinder af mennesker livet'.

Og den formulering er faldet Qatar for brystet.

Onsdag fortæller en talsmand fra Qatar Supreme Comittee for Delivery & Legacy ifølge flere internationale medier nemlig, at den påstand slet ikke er sand - og de vil have DBU til at rette henvendelse til Hummel.

»Vi modsiger Hummels påstand om, at denne turnering har kostet tusindvis af mennesker deres liv. Og desuden afviser vi helhjertet den bagatellisering af vores oprigtige forpligtelse i at værne om helbredet og sikkerheden for de 30.000 arbejdere, som har bygget VM-stadionerne og andre projekter i forbindelse med turneringen,« lyder det fra Supreme Committee.

Engelske Sky Sports bringer hele udtalelsen, og heraf fremgår det, at man vil have DBU til at skride ind og understrege flere ting overfor Hummel.

Blandt andet, at DBU gennem UEFA og FIFA har haft en tæt og transparant dialog med DBU omkring forholdene i Qatar, og af den grund kan DBU altså fortælle Hummel om de påståede fremskridt, der er sket i Qatar, mener Supreme Comittee.

»Supreme Comittees arbejde er af adskillige aktører indenfor det internationale menneskerettighedssamfund anerkendt som en model, der har fremskyndet fremskridt og forbedret liv. Qatars reformer er anerkendt af ILO (den internationale fagforening, red.) og af ITUC (verdens største internationale arbejderorganisation, red.) som et benchmark i regionen. Som for ethvert land er fremskridt omkring disse spørgsmål en rejse uden ende, og Qatar er forpligtet til den rejse.«

»Derfor opfordrer vi indtrængende DBU til præcist at formidle resultatet af deres omfattende kommunikation og samarbejde med Supreme Comittee, og vi opfordrer til, at man præcist kommunikerer dette til deres partner i Hummel.«

Over de senere år har Qatar været voldsomt kritiseret for landets omgang med menneskerettigheder, og de forhold som flere migrantarbejdere er blevet budt.

Blandt andet afdækkede The Guardian i 2021, at mere end 6.500 migrantarbejdere var døde i landet, efter det var blevet tildelt VM-slutrunden i 2010.

Den slags historier har også fundet vej til de danske VM-trøjer fra Hummel, der altså har vakt opsigt verden over.

For som noget helt nyt spillede Danmark for nylig i et helt sort sæt - den nye tredjetrøje - og den skal ses som et omvandrende sørgebind.

»Mens vi støtter det danske landshold hele vejen, så skal det ikke forstås som støtte til en turnering, der har kostet tusindvis af mennesker livet. Vi vil gerne komme med en erklæring om Qatars forhold til menneskerettigheder og landets behandling af de migrantarbejdere, som har bygget landets VM-stadioner,« lyder det blandt andet fra Hummel.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra DBU og Hummel.