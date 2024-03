Den voldtægtsdømte fodboldstjerne er nu ude af fængslet.

Kautionen på 7,5 mio. kroner er betalt, og dermed er Dani Alves ude igen, mens han venter på en ankesag.

De første billeder af den dømte brasilianer på fri fod er netop indløbet.

Dani Alves blev i februar dømt for voldtægt mod en kvindelig natklubgæst på et diskotekstoilet i Barcelona.

Der var store protester foran fængslet. Foto: Bruna Casas/Reuters/Ritzau Scanpix

Den tidligere Barcelona-stjerne tvang hende til at have sex, selv om hun flere gange sagde nej. Han har nægtet sig skyldig, men retten har fundet nok bevis til at dømme ham til 4,5 års fængsel.

Dani Alves har allerede afsonet en fjerdedel af dommen, og derfor er muligheden for prøveløsladelse opstået.

Hans pas er dog inddraget, for han må ikke forlade landet. Det har han lovet at lade vær med.