»Ronaldos ego kunne ikke holde til bænken, og derfor savede han det, man troede var hjerteklubben, midt over.«

Sådan lyder den kontante melding fra B.T.s sportskommentator, Lasse Vøge, da det uundgåelige skete tirsdag aften, hvor Cristiano Ronaldo og Manchester United ophævede samarbejdet med øjeblikkelig virkning efter portugiserens yderst kontroversielle interview med Piers Morgan.

»Der var ikke andre udveje for Ronaldo og Manchester United. Man kan selvfølgelig ikke have en spiller rendende, der ikke har respekt for træneren – og laver et bagholdsangreb af et interview, hvor der deles verbale lussinger ud til højre og til venstre. Jeg tror, at de fleste fans af de røde djævle er lettede over, at han nu er fortid. Det har været uværdigt i denne omgang,« siger Lasse Vøge.

Nu er det helt store spørgsmål så, hvor karrieren fortsætter for 37-årige Ronaldo.

»Og hva' så nu, Ronaldo? Det lugter i den grad af et eventyr. Jeg tvivler på, at nogle af de store ligaer orker ham. Men en tur til MLS eller til en af de mindre europæiske ligaer som den tyrkiske virker som den bedste løsning,« mener B.T.s sportskommentator.

Cristiano Ronaldo har i sin glorværdige karriere – udover de to perioder i Manchester United – spillet næsten 300 kampe for Real Madrid, hvor det er blevet til over 300 mål og hele fem gange har han vundet titlen som klodens bedste fodboldspiller.

Det hele startede dog hjemme i Portugal for Sporting Clube de Portugal, som Lasse Vøge også ser som en mulig destination for Ronaldo.

»Et ophold i Sporting Lissabon kunne også være et fint punktum på historien om fænomenet og egoet Cristiano Ronaldo.«