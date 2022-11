Lyt til artiklen

Cristiano Ronaldo er fortid i Manchester United.

Klubben og den portugisiske verdensstjerne skilles med omgående virkning.

Det oplyser Manchester United på klubbens hjemmeside.

»Cristiano Ronaldo forlader Manchester United efter gensidig aftale med øjeblikkelig virkning. Klubben takker ham for hans enorme bidrag gennem to perioder på Old Trafford,« skriver klubben i en kort meddelelse.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022

Den pludeslige afsked kommer efter, at Cristiano Ronaldo i et interview kort før VM gik til angreb på klubben og blandt andre manager Erik ten Hag.

»Jeg har ikke respekt for ham, fordi han ikke viser respekt for mig. Hvis du ikke viser respekt for mig, kommer jeg aldrig til at have respekt for dig,« sagde Cristiano Ronaldo blandt andet i det skandaleombruste interview.

Ronaldo fortalte videre i det halvanden time lange tv-interview med Piers Morgan, at han er blevet gjort til det sorte får, og at han har været gennem den sværeste periode i hans liv både professionelt og personligt i sin anden periode i Manchester United.

Meddelelsen på Manchester Uniteds hjemmeside er kort og kontant uden uddybende kommentarer fra nogen af parterne.

Cristiano Ronaldo har været i Manchester United ad to omgange. Han fik sit helt store internationale gennembrud i klubben i 00'erne, inden han tog til Real Madrid og siden Juventus.

Han vendte tilbage i sommeren 2021, men comebacket blev aldrig for alvor en succes.

Ronaldo slog derfor fast i interviewet, at at han syntes, fansene skulle kende sandheden.

»Jeg vil det bedste for denne klub. Det var derfor, jeg kom til Manchester United.«