Tirsdag skete det.

Parken fik lov til at hylde sin tilbagevendte helt, der snød døden selvsamme sted for et lille års tid siden.

Christian Eriksen var tilbage på Danmarks nationalarena i sejren over Serbien, hvor han fik en varm velkomst. Vi troede, at vi kunne skrive, at det helt store fyrværkeri udeblev. Men så scorede Christian Eriksen.

Læs B.T.s dom fra Christian Eriksens første kamp i Parken siden den frygtelige kamp mod Finland.

Hvis man kunne skifte til et større landshold, ligesom man kan med klubhold, ville Christian Eriksen gøre det.

For anden kamp i træk – og med fem opgør under bæltet siden juni-måned – var den 30-årige stjerne bare ubestridt Danmarks bedste.

Eriksen træf konstant de rigtige beslutninger og virkede umulig at snuppe bolden fra.

Veltimede afleveringer, et unikt overblik og endnu en kanonkasse viste, at klasse ikke forsvinder – også selvom hans liv var tæt på at gøre det.

Amen altså, den mand gør jo bare alt rigtigt.

Selvfølgelig bankede fynboen igen bolden i mål mod Serbien, men opturen er større end bare det. Man er tryg ved at se Christian Eriksen på en fodboldbane igen.

Jeg tør godt garantere, at Brentford-spillerens kollaps mod Finland er glemt og pakket væk, næste gang Eriksen tikker ind i landsholdslejren.

Nu handler det om fodbold igen, og her hører Christian Eriksen bare til i kategorien ‘verdensklasse.’

Kasper Hjulmand lykønskede Christian Eriksen, da kreatøren blev skiftet ud mod Serbien.

Det her lyder måske kynisk, men vi sad med en lunken fornemmelse i maven, da der var gået fem minutter af kampen mod Serbien.

Christian Eriksen fik sin fortjente hyldest i den første kamp i Parken, siden den aften ved EM, som vi alle husker. Men det var som om, at der manglede noget.

Måske var comebacket til det sted, hvor han faldt om, talt og skrevet så meget op, at en form for skuffelse var uundgåelig. Man tænkte: 'Var det virkelig det?'

Men så gik der 57 minutter, da Eriksen sendte et missil i nettet. Og der blev vi torpederet med gåsehud.

Det er en kæmpe gave for det danske landshold, at Christian Eriksen er tilbage.

Hjulmands drenge viste jo, at de sagtens kunne klare sig uden stjernen ved EM i sommer. Men efter to kampe tilbage for landsholdet er det bare en kendsgerning: Niveauet løftes gevaldigt, når Eriksen er med.

Der er meget mere gåsehud i Eriksen på det danske landshold.

Men ikke på grund af flere hjerteproblemer.