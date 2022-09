Lyt til artiklen

Fra én stor klub i Barcelona til en anden.

B.T. kan fortælle, at landsholdsspilleren Martin Braithwaite skal spille for den mindre af de to store Barcelona-klubber. Han skifter til Espanyol. Spanske Radio Estadio var først med nyheden.

Han skal fremover fortsætte med at score mål i La Liga, hvor Espanyol bliver hans næste klub. Kontrakten er på tre år, kan B.T. afsløre.

Som B.T. onsdag fortalte, fik 31-årige Martin Braithwaite onsdag ophævet sin kontrakt i storklubben Barcelona for torsdag at sikre sig sin klubfremtid.

I Barcelona har klubben og træner Xavi set til anden side end danskerens, og han har derfor taget konsekvensen og kan nu se frem til at spille fodbold igen på højt niveau.

Spilletid er samtidig afgørende for landsholdsspillerne, der ligesom Martin Braithwaite har som mål at komme med til VM i Qatar.

Martin Braithwaite kom til Barcelona i en chokerende handel i februar 2020, da storklubben grundet skader fik dispensation til at hente en spiller uden for transfervinduets åbning, og klubben lagde 135 millioner kroner for at købe ham fri i Leganes.

Det blev til 58 kampe, 10 mål og fem assister i en af verdens største klubber.

Nu bliver han boende i storbyen og skal tørne ud for rivalerne fra Espanyol.