En stor handel i Superligaen kan være på vej.

B.T. kan således afsløre, at Brøndby har budt et ukendt beløb på Vejles brasilianske profil Allan Sousa.

Samtidig er Vejle ifølge B.T.s oplysninger interesseret i spilleren Rezan Corlu, som ifølge planen skal blive en del af handlen og sendes den anden vej.

Klubberne er dog ikke enige, og ifølge B.T.s oplysninger skyldes det, at Vejle vil have flere penge for sin 24-årige profil, end hvad Brøndby har budt. Allan Sousa har kontrakt med sin klub frem til næste sommer.

En stor faktor i det spil er også, om Rezan Corlu overhovedet ønsker at indgå i handlen og forlade Vestegnen.

Med under to døgn tilbage af transfervinduet er det derfor ikke sikkert, at kabalen kan gå op, inden vinduet smækker i.

Allan Sousa var Vejles helt store profil i sidste sæson med 10 mål og 10 assister, og det har tiltrukket sig stor opmærksomhed.

I de seneste dage har også FC København været rygtet inde i billedet som hans næste klub, men nu forsøger Brøndby at kapre ham i sidste øjeblik.