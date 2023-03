Lyt til artiklen

'Der er noget galt i Danmark, Dybbøl Mølle maler ikke som den skal'.

Sådan lyder den kendte John Mogensen-sang ikke - men det gjorde den i aftenens 'X Factor'.

På et tidspunkt har Simon Kvamms unge deltager Theodor Vestergaard nemlig besluttet, at han ikke gider bruge bandeord.

Og derfor nægtede han at synge den kendte linje 'Dybbøl Mølle maler helt ad helvede til', da han fredag aften skulle synge 'Der er noget galt i Danmark'.

Theodor Vestergaard nægtede at synge 'lort' og 'helvede til' i fredagens 'X Factor'. Foto: Martin Sylvest

»Jeg synes, bandeord forurener det danske sprog, så jeg har valgt at lade være med at bruge dem,« fortæller han til B.T. efter showet.

Aftenens tema var 'suppe, steg og is', og den 17-årige talentshowdeltager kunne derfor nemt have valgt en sang renset for bandeord.

»Men da jeg sagde til Simon, at jeg havde en regel om ikke at bande, og at jeg håbede, han ville respektere det, sagde han: 'Så skal vi finde en med bandeord i',« siger Theodor Vestergaard, der kalder dette paradoksale træk for 'rigtig powerful'.

Det var alle dog ikke enige i. Selvom Thomas Blachman generelt var imponeret over den unge deltagers version af dansktopnummeret, så syntes han, det var noget pjat at ændre i teksten.

Ja faktisk var det direkte ødelæggende for nummeret, mente han.

»John Mogensen ville ligge og vende sig i kisten, hvis han hørte det,« udtalte han.

Og det kom bag på Theodor Vestergaard.

»Sådan en intellektuel mand burde da godt kunne lide en ung mand, der står ved sine principper. Jeg troede, han ville synes, det var fedt, at jeg ikke gad ændre mig for showets skyld. Så den kritik kom bag på mig.«

Hvad synes du om, at Theodor ikke ville synge 'lort' og 'helvede til'?

Og principperne, dem står Theodor Vestergaard fortsat fast på, da B.T. beder ham sige det frækkeste ord, han kan få over sine læber.

»'Shizzle' bruger jeg tit. Den kan jeg godt lide. Som i: 'Ååååh for shizzle, du ser godt ud'.«

Trods kritik gik Theodor Vestergaard direkte videre i årets 'X Factor'.

Det var derimod Kwamie Livs deltager Henrik, der måtte forlade programmet efter at have stået i farezonen mod Simon Kvamms Kristoffer Lundholm. Begge stod der for første gang.