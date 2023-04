Lyt til artiklen

Der gik et skrig gennem Randers Arena, da Sigalaz-brødrene fredag optrådte med Tobias Rahim-nummeret 'Når mænd græder' i fredagens 'X Factor'-finale.

Fra toppen af en lift rev de pludselig skjorterne i stykker og blottede deres bare bryst for publikum.

Og det var noget, især pigerne nød, at dømme ud fra lydniveauet i salen.

Men de bare overkroppe var ikke er lusket forsøg på at fiske stemmer, forklarer David og Samuel Sigala til B.T. efter finalen, som endte med en andenplads for brødrene.

Sigalaz synger Tobias Rahims 'Når mænd græder'. Foto: Anthon Unger

»Det var Thomas Blachmans idé. Det skulle ikke ses som et show eller noget useriøst, så vi håber, folk forstod budskabet,« forklarer David Sigala.

'Når mænd græder' er en sårbar sang om, at mænd også gerne må vise følelser. Og den bare hud var et udtryk for, at drengene blottede sig, forklarede Thomas Blachman efterfølgende til B.T.

»I metaforisk forstand viste de deres inderste. Nøgenheden. Sårbarheden. Viste, hvem de er. De er nogle smukke unge mænd,« siger dommeren, inden han tilføjer:

»Der var en del logistik forbundet med det, for tøjet skulle sys specielt, så det hurtigt kunne rives af.«

Foto: Anthon Unger

Hos David og Samuel Sigala var der stor tvivl om, hvorvidt de ville gøre det.

»Da vi først hørte det, var vi sådan: 'Det kommer ikke til at ske.' Men så kunne vi godt se ideen,« siger Samuel Sigala.

Som B.T. skrev i anmeldelsen af finalen, vækkede de bare overkroppe minder om 'X Factor' i 2015, hvor Citybois spontant smed trøjerne, da de skulle på scenen igen efter at være blevet stemt ud af programmet.

Og Thomas Blachman vil da ikke – direkte adspurgt – afvise, at aftenens optræden var en reference.

Sådan så det ud, da Citybois pludselig smed trøjerne under deres ekstranummer, da de var røget ud af programmet i 2015. Foto: Sophia Juliane Lydolph

»Der må gerne være referencer i sin egen lille lukkede verden. Vi gjorde det også med Emil Wismann, som deltog i 2020, red.), hvor han smed blusen. Og det var også aftalt – så vi genbruger nogle ting, når de er fede.«

Det blev til en andenplads for Sigalaz, mens ROSÉL vandt årets 'X Factor'. På tredjepladsen kom forhåndsfavoritten Theodor.