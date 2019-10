Fredagens tema i 'Vild med dans' var 'girl power', hvilket betød, at Mikkel Kessler måtte give sig på et punkt.

Hans dansepartner Mille Funk syntes nemlig, det var en god ide at køre et bokse-tema ind i deres 'street dance'. Og i hendes koreografi var det Mikkel Kessler, der for engang skyld skulle slåes i gulvet.

Den var han ikke helt med på til at starte med.

»Jeg tænkte, det er fint, så lad os lades som om, at jeg bliver slået ud, og så rejser jeg mig og slår dig ud. Men den var vi ikke enige om. Det var kvindepower,« fortæller han med et smil til B.T..

»Ja, det var girlpower i dag, så jeg syntes, at jeg skulle have lov til at slå Mikkel Kessler ud. Og jeg slog rigtigt,« tilføjer Mille Funk.

De forklarer videre, hvordan Mikkel Kessler syntes, at hun ligeså godt kunne ramme ham rigtigt i panden. Ellers ville det se for dumt ud.

»Så ville det blive en dårlig Kina-film,« lyder det fra Mikkel Kessler.

De ventede dog til fredag aften, før Mille Funk slog rigtigt til. Så det har ikke været en uge med Mikkel Kessler konstant i gulvet i træningslokalet,« afviser Mikkel Kessler.

Den tidligere bokse-champ gik sikkert videre fra aftenens 'Vild med dans' og fik både pæne kommentarer og tal fra dommerne.

Om han glæder sig til næste uges jive, var svært at aflæse ud fra hans mimik.

»Jeg glæder mig virkelig meget,« lød det tøvende. Mikkel Kessler første mål er som bekendt at komme længe end vennen Michael Maze, der også stadig er med i konkurrencen.

Se Mikkel Kessler og Mille Funk fortælle om deres boksekamp i videoen øverst.