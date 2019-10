Fredagens omgang 'Vild med dans' var en særlig aften for sangerinden Coco O.

For det første ramte hun og dansepartner Morten Kjeldgaard deres cha cha cha lige i r**** og fik en førsteplads hos dommerne.

Derudover fik Coco O lov til at komme helt tæt på tre af sine helt store idoler nemlig Anne Linnet, Sanne Salomonsen og Lis Sørensen.

»Er du gal mand,« udbrød hun glad efter showet.

»Jeg blev næsten skubbet til side,« tilføjede Morten Kjeldgaard med et grin.

Anne, Sanne og Lis var i 'Vild med dans'-studiet for at synge deres 80'er-hit 'Sol, måne og stjerner'.

Før de gik på scenen, var de en tur backstage, hvor deltagerne fik lov at hilse på. Og her fik Coco O lov til at komme helt tæt på.

»De er kæmpe forbilleder for mig alle tre. Jeg er selv sangerinde og har lyttet meget til deres musik. De har det sygeste kartotek af sange. Jeg elsker deres stemmer og elsker, at de har forenet sig. Jeg så dem i Royal Arena og var helt færdig. Så at sidde med dem nu og lege, at jeg var det fjerde medlem. Altså..«

Vis dette opslag på Instagram “For vi skal danse en cha cha, ja vi ska vi skal danse en cha cha, en vi begge holder aaaaf” can i be the 4th member of Anne, Sanne og Lis ? Et opslag delt af Coco O./Quadron (@cocoowino) den 11. Okt, 2019 kl. 7.37 PDT

Coco O tilføjer, at hun har mødt dem ved tidligere lejligheder, når de har været ude og optræde.

Derudover kender hun Anne Linnets søn Xander, som hun har lavet nummeret 'Føler for dig' sammen med.

»Det var så fedt (Da de optrådte i 'Vild med dans', red.). Jeg stod bare derude og sang.«

Se Coco O fortælle om sin Anne, Sanne og Lis-oplevelse i 'Vild med dans' i videoen øverst.