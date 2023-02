Lyt til artiklen

Thomas Blachman vidste nærmest ikke, om han skulle græde eller grine, da Henrik Hedelund Nielsen gik på scenen med 'Hun vil ha' en rapper' under fredagens 'X Factor'.

Han valgte det sidste. Men spørger man deltageren selv, så var rapsangen skam dødalvorlig.

»Det var absolut ikke for sjov. Men I kan aldrig vide, hvad I skal forvente,« smiler den 29-årige buschauffør.

Henrik Hedelund Nielsen, som er kendt for tidligere i 'X Factor' at have sunget både Kim Larsen og country, gik på scenen med cowboyhat, strå i munden og stereotyp countrymusik.

Indtil nummeret skiftede til Jooks-nummeret 'Hun vil ha' en rapper', og Henrik Hedelund Nielsen gav sig til at rappe.

Undervejs overraskede sangerinden Szhirley ved pludselig at komme ind og synge omkvædet, hvor hun til sidst skiftede linjen 'hun vil ha' en rapper' ud med 'hun vil ha' en buschauffør'.

Ifølge Henrik Hedelund Nielsen var det hans idé at rappe.

»Og så tænkte Kwamie, det var en god idé. Vi snakkede også begge om, at der skulle én med på scenen, men jeg ved ikke, hvem der tog beslutningen om, at det skulle være Szhirley.«

Til gengæld var det ikke hans idé at lave om i teksten – det var Kwamie Livs.

I originalen fra 2009 synger Jooks: 'Hun vil ik' ha' en prettyboy, der går i for fint tøj, hun vil ha' wifebeater og sneaks'.

I 'X Factor' havde Henrik Hedelund Nielsen skiftet 'wifebeater' ud med 'hvid T-shirt'.

»Det var en beslutning, der blev taget sammen med Kwamie, for hun mente, det andet kunne være negativt ladet,« siger Henrik Hedelund Nielsen, der kan tilføje, at han i øvrigt heller ikke går i wifebeater.

'Wifebeater' er udbredt slang for en hvid undertrøje – men kan altså også oversættes til 'udøver af hustruvold'.

Selvom seerne tilsyneladende var så vilde med Henrik Hedelund Nielsens rå rap, at de sendte ham direkte videre i 'X Factor', skal vi dog ikke forvente, at det bliver den 29-årige buschaufførs nye stil.

»Jeg kommer nok tilbage til countryen på den ene eller anden måde,« siger han.

