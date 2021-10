Spaophold, mærkevarer og betalt luksus. I TV 2s programserie, 'Sugardating – Alt har en pris', møder vi fire unge kvinder, der tilbyder deres selskab og intimitet til mænd i bytte for penge og dyre gaver.

Resultater fra forskningsprojektet 'Sugardating blandt danske unge i alderen 18-30 - Et kvalitativt studie', fastslår at der er en stigningen i antallet af de helt unge sugardatere. Og det vækker bekymring hos ekspert.

Amalie er 18 år, går i gymnasiet, hygger sig med sine venner, og så tjener hun penge på at sende letpåklædte billeder til ældre mænd. Amalie har en profil på et datingsite for sugar datere, og det er langt fra uskyldige tilbud. De mænd hun skriver med er ofte gifte, og de kan være op til 60 år gamle.

»Jeg har fået en besked på Instagram fra en, der gerne vil være min slave. Han har sendt to videoer, hvor han slår sig selv på pikken, og undskylder for at være en dårlig slave«, fortæller hun i programmet.

En anden mand foreslår, at Amalie kommer til ham, 'tager tøjet af, og er klar til brug'. Han beskriver, hvordan hun vil blive befølt, betragtet og måske skal give blowjob. Efterfølgende vil han binde hende, og hun skal forvente smæk med et bælte og pisk uden at kunne sige stop. Dog må gerne give følelserne fri og hun må også gerne græde.

Beskeden er bare et eksempel på de ofte aggressive og grænseoverskridende beskeder Amalie får fra mænd.

Det nye forskningsprojekt om unge sugardatere, viser at 50.000 unge mellem 18 og 30 år har fået penge eller gaver for sex og intimitet.

I samme undersøgelse fremgår det, at halvdelen af alle danske unge mener, at det er ok at sugardate, hvis de involverede har en god oplevelse.

Men at indgå i en relation, hvor man får penge for letpåklædte billeder og intimitet, kan have konsekvenser for de helt unge piger, mener antropolog og lektor fra Roskilde Universitet, Christian Groes.

»Jo yngre man er, jo sværere er det at sætte grænser. Jeg er bekymret for, at de helt unge piger ikke er bevidste om de risici, der kan følge med sugardating. Det kan være svært at indgå i sådan en relation, uden at det ender med at foregå på manden præmisser. For det er ham, der har pengene«, forklarer han.

Siden Amalie begyndte at sugardate, har hendes forhold til mænd ændret sig. I programmet fortæller hun, at hun er stoppet med at smile til ældre mænd på gaden, fordi de er ulækre.

»Mit generelle syn på mænd, og især ældre mænd, har ændret sig meget. Når jeg går på gaden lægger jeg mærke til alle de gamle mænd, der glor på mig«, fortæller hun.

Sugardating handler ofte om en nær relation med samtaler og i flere tilfælde indgår intimitet og sex. Men for Amalie handler det kun om én ting.

»Jeg har det helt overfladisk. Det eneste jeg vil have, er deres penge«, siger hun.

God råd fra ung til ung om sugardating Tænk dig rigtig godt om Mærk efter hvor dine grænse er Snak med venner og veninder Hold dig væk fra bandemiljøer, og mænd med en mørk fortid Kilde: Sugardating blandt danske unge - Et kvalitativt studie, RUC

I programmet møder man også 28-årige Lara Denice. Som ung mødte hun en ældre mand, det blev startskuddet på et nyt liv. En relation, der ødelagde Lara Denice psykiske helbred, og endte med at hun prøvede at begå selvmord for at få opmærksomhed.

»Det var starten på flere års usund kontakt med en voksen. Den relation indebar stoffer, alkohol og konstant manipulation.«

Inden mødet med den ældre mand havde Lara Denice hverken drukket, eller været sammen med en fyr før. Når hun tænker tilbage på de oplevelser, hun havde dengang, bliver hun ked af det.

»Det er et barn jeg har lyst til at tage mig af og kramme.«

Lara Denice led i flere år af spiseforstyrrelse, selvskade og PTSD, og gik i mange år i terapi. Christian Groes påpeger, hvor sårbare de unge sugardatere kan være.

»Der er kæmpe forskel på at være 18 eller være 30 år i den her relation. Dem, der afprøver det i en sen alder, har ofte flere ressourcer til at håndtere det. De har mange flere erfaringer med sex og dating, og den erfaring kan være afgørende«, fastslår han.

På trods af de dårlige oplevelser, er Lara Denice sikker på, at hun vil sugardate mange år endnu. Hun har en fast sugardad, der behandler hende som sin kæreste, og betaler for hendes uddannelse. Hun har begået alle de fejl man kan indenfor sugardating, men i dag elsker hun jobbet.

Hun har flere gange deltaget i den offentlige debat, og forsøger at forklare, hvordan sugardating og prostitution ikke er det samme. Sidste år udgav hun bogen 'Sugardating', som skal hjælpe andre unge kvinder.

»Den skal gøre en forskel i samfundet. Folk sugardater jo alligevel, så jeg kan lige så godt passe på dem«, fortæller hun.

Du kan følge livet som sugardater for Amalie, Lara Denice, Sarah og Line i programserien 'Sugardating – Alt har en pris', som kan streames på TV 2 Play.