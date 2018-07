Hun tog hele Danmark med storm, da hun medvirkede i det populære bageprogram 'Den Store Bagedyst' på DR i efteråret, og nu er Rosa Kildahl klar til endnu et tv-eventyr, når hun til efteråret skal være med i 'Vild med dans' på TV 2.

»Jamen det er helt rigtigt, at jeg skal være med, og jeg glæder mig simpelthen,« siger Rosa Kildahl til B.T. på telefon fra Toscana, hvor hun i øjeblikket holder ferie.

Det var ugebladet Se og Hør, der først kunne fortælle historien om, at den bageglade darling nu skal på de bonede gulve, og Rosa understreger, at hun netop har sagt ja, fordi hun glæder sig til at danse.

»Jeg glæder mig mest til at lære alle de danse, det bliver mega sjovt. Jeg kender dem ikke rigtigt, men det er jo en masse dansemoves, jeg skal lære, og jeg glæder mig til at blive mere autoriseret på et dansegulv,« fortæller den 60-årige nordjyde.

Hun ved faktisk ikke selv, hvor god hun bliver på dansegulvet, når 'Vild med dans' starter i september, men skulle det ikke være tilfældet, så regner hun med en god partner, der kan føre hende rundt.

»Jeg kan godt lide at danse, jeg ved ikke, om jeg er god til det, men jeg har ikke svært ved at følge en partner, og så må han jo hjælpe mig,« griner Rosa Kildahl.

Og netop hvad angår partner, så har den kommende deltager ingen specifikke ønsker, da hun ikke kender nogle af de professionelle dansere. Der er dog én, der allerede har gjort et godt indtryk på hende.

»Jeg har mødt Mads Vad en gang til et foredrag, og han var så behagelig, men jeg kender ingen af danserne, så det bliver sgu spændende. Men altså, vi starter fra nul,« griner Rosa Kildahl endnu en gang.

Udover Rosa Kildahl er også tv-vært og iværksætter Emil Thorup, tidligere håndboldspiller Lars Christiansen, Eurovision-vinder Emmelie de Forest og skuespillerne Simon Stenspil og Molly Egelind offentliggjort som deltagere i 'Vild med dans'.