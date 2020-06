Det udviklede sig til sammenstød mandag formiddag, da op mod 30 skraldemænd valgte at strejke ved Vestforbrændingen i Glostrup og ved Amager Ressourcecenter.

Her blokerede skraldemændene for de to indgange på grund af utilfredshed med fyringen af to kolleger, dårlige arbejdsforhold og det, der ifølge en talsmand bliver defineret som trusler fra ledelsen.

Det var TV 2 Lorry, der var først til at skrive om selve strejken tidligere mandag.

Og mens situationen ved førstnævnte sted forløb roligt, gik det dog ikke lige så stille for sig ved sidstnævnte.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter:

'Vi har været ved Amager Ressourcecenter i forbindelse med en faglig konflikt, hvor en mindre gruppe personer havde lavet en blokade. Det kom til sammenstød mellem nogle af de tilstedeværende og en person med ærinde på stedet.'

Under blokaden eskalerede situationen, da en fører af en skraldevogn påkørte en af de tilstedeværende ved indgangen til forbrændingen ved Amager Ressourcecenter.

Det resulterede derefter kortvarigt i håndgemæng mellem flere af de strejkende skraldemænd og selve føreren af køretøjet, da der blev udvekslet knytnæveslag blandt enkelte af de involverede parter. Du kan se en video af sammenstødet øverst i artiklen.

Vi har været ved Amager Ressourcecenter ifm. en faglig konflikt, hvor en mindre gruppe personer havde lavet en blokade. Det kom til sammenstød ml nogle af de tilstedeværende og en person med ærinde på stedet. Det blev hurtigt dæmpet, og blokaden er nu opløst #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) June 29, 2020

Københavns Politi tilføjer, at situationen hurtigt blev dæmpet, og blokaden efterfølgende blev opløst.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Remondis, hvor de 30 skraldemænd arbejder, samt virksomheden, der ejer skraldevognen, som føreren kørte i.