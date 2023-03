Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mange danskere har i 2022 fået enorme varmeregninger, men nu er der håb på vej.

Håbet hedder for mange en varmepumpe. Det skriver Finans Danmark.

Den årlige besparelse ved at købe en sådan er steget fra omkring 5.000 kroner i 2018-2020 til over 14.000 kroner i 2022 for et normalt størrelse hus opvarmet med naturgas.

Og det er på trods af, at også prisen på varmepumper er steget.

Det viser en ny analyse fra Dansk Industri og Finans Danmark.

Om prisfaldet siger Ane Arnth Jensen, der er viceadministrerende direktør i Finans Danmark:

»Besparelsen er altså steget med næsten 10.000 på bare et år, og med de fortsat høje energipriser og ikke mindst den høje usikkerhed om, hvor de bevæger sig hen, kan det i dag langt bedre betale sig for boligejere at energirenovere deres huse.«

Det vil typisk være mest rentabelt at få installeret fjernvarme, men det kan ikke lade sig gøre for alle.

Et kommende EU-direktiv vil fremover skærpe kravene til boligers energimæssige stand, og det vil betyde, at mange danske boliger skal energiforbedres.

»De store besparelser for den enkelte og behovet for en grøn omstilling gør det helt oplagt for danske boligejere at få energirenoveret deres huse og skiftet til billigere, mere effektive og grønnere opvarmningstyper. Det gælder særligt de boliger, der er i dårligst energimæssig stand«, siger Ane Arnth Jensen.