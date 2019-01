Meny lukker fire butikker i Jylland i løbet af foråret 2019.

Men det betyder ikke, de lokale mister deres indkøbsmuligheder. De fire butikker bliver nemlig ombygget til Netto-butikker. Og det sker i henholdsvis Aarhus V, Randers, Hurup (Thy) og Grenå.

Det er Salling Group, der overtager de fire butikslejemål efter at have underskrevet en aftale med Jaco Supermarkeder, der er ejet af Ida Jacobsen.

Tidligere talte Jaco-koncernen også discountkæden Alta, der i sin tid blev afhændet til Dagrofa og ændret til Kiwi-butikker, som så senere lukkede.

Man har vurderet, at konceptet ‘Meny’ ikke passer til beliggenhederne, så der har man fået et godt tilbud fra Netto. Bruno Christensen, detailhandelsekspert

Ifølge detailekspert Bruno Christensen har det både betydning, at Ida Jacobsen efter mange år i detailbranchen har ønsket at indstille sin dagligvareforretning og afhænde sine lejemål, men en afgørende faktor for salget, vurderer han, er beliggenheden.

»Man har vurderet, at konceptet ‘Meny’ ikke passer til beliggenhederne, så der har man fået et godt tilbud fra Netto. Ida Jacobsen har ønsket at trække sig ud af det, fordi der ikke har været god økonomi,« siger Bruno Christensen og fastslår:

»Man vurderer beliggenheden og har derfor valgt at afstå og lade Netto gå ind i den.«

Og det er ikke bare almindelige Netto-forretninger, jyderne får glæde af. Det bliver nemlig nogle topmoderne dagligvarebutikker, da et helt nyt Netto-koncept først bliver udrullet disse fire steder og de kommende år også til samtlige 500 butikker landet over.

Men hvorfor er det ikke Dagrofa, der ejer Meny-kæden, der opkøber de fire jyske butikker, fristes man til at spørge. Og det har Bruno Christensen et svar på:

»Dagrofa har ikke et discountkoncept i dag. Så det er simpelthen, fordi man har brug for discount disse steder.«

Eksperten vurderer dog ikke, at salget har noget at gøre med en tilbagegang for Meny. Tværtimod.

»Generelt er Meny er en kæde i fin fremgang. De eksisterende butikker klarer sig rigtig flot,« siger Bruno Christensen.