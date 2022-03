Det er ikke kun den øverste ledelse i DS Gruppen, der kommer til at nyde godt af et salg til en tysk industrigigant. Det samme gør virksomhedens medarbejdere.

Mandag oplyste DS Gruppen, at virksomheden er blevet solgt til Goldbeck i Tyskland.

Salgsprisen er ukendt – men ikke desto mindre er der afsat en ekstraordinær og klækkelig bonus til de knap 500 ansatte i DS Gruppen.

Det bekræfter Mads Møller Hansen, medejer og administrerende direktør i DS Gruppen, og siger, at der tale om et beløb på omkring 60 millioner kroner.

»Jeg synes bare, at min far og jeg ikke har kunnet drive det her alene. Vi var aldrig blevet en succes, hvis ikke vi havde dedikerede medarbejdere.«

»Nu har vi så haft fem-syv fantastiske år, så derfor siger vi tak for lang og tro tjeneste. Det er alle fra fejedrenge, kontorpersonale og direktører,« siger Mads Møller Hansen.

Han uddyber, at der tilfalder forskellige slags bonusser, alt efter hvor længe man har været ansat.

5.000 kroner gives til medarbejdere, der har været i virksomheden i op til et år. Har man haft en ansættelseskontrakt imellem et og fem år, modtager man en ekstra månedsløn – eller to betalinger hver fjortende dag.

Medarbejdere, som har været tilknyttet i mere end fem år, modtager to månedslønninger. Og endelig vil der være en ekstra bonus til de medarbejdere, der har været i firmaet gennem 20, 30 og 40 år.

Om beslutningen for at i det hele taget at sælge, lyder det, at DS Gruppen fortsat ønsker at vokse sig større i Europa, hvilket kræver »kræfter og større indsigt i europæiske markeder«, hvorfor man har indgået handlen med Goldbeck, der bygger erhvervsejendomme i hele Europa.

»For at komme yderligere ud i Europa, så kræver det et hop, og vi skulle tage et stort step og bygge produktioner. Men nu står vi med en stærk ejer, som i forvejen er etableret.«

»Det har været en lang proces på 13-14 måneder, hvor vi har skullet finde den helt rigtige ejer. For vi skylder virksomheden en fremtid og sikring. Men vi har ikke været et sekund i tvivl om, at de var de rigtige.«

DS Gruppen, der har hovedsæde i Hobro, havde i det seneste regnskabsår for 2020/21 en omsætning på 2,1 milliarder kroner og et tilhørende resultat på 272 millioner kroner.

Navnet DS Gruppen består trods salget, ligesom ledelsen fortsætter med Mads Møller Hansen i spidsen.