Den 52 år gamle danske milliardkoncern DS Gruppen skal fremover have tysk ejerskab.

I en pressemeddelelse mandag oplyser DS Gruppen, der har hovedsæde i Hobro, at den tyske industrigigant Goldbeck GmbH har købt sig ind og bliver de nye ejere.

»Fra det første møde med repræsentanter fra Goldbeck har vi haft et positivt indtryk, som er blevet yderligere bekræftet gennem hele forløbet,« forklarer Mads Møller Hansen, medejer og administrerende direktør i DS Gruppen, indledningsvis.

Om beslutningen for at sælge lyder det, at DS Gruppen fortsat ønsker at vokse sig større i Europa, hvilket kræver »kræfter og større indsigt i europæiske markeder«, hvorfor man har indgået handlen med Goldbeck, der bygger erhvervsejendomme i hele Europa.

DS Gruppen er kendt som en stor spiller, når det kommer til produktion og salg af stål og beton til byggeri.

Virksomheden havde i det seneste regnskabsår for 2020/21 en omsætning på 2,1 milliarder kroner og et tilhørende resultat på 272 millioner kroner.

DS Gruppen blev stiftet af Svend Møller Hansen i 1969 og siden overdraget til sønnen Mads Møller Hansen, der i dag er koncerndirektør.

»To succesfulde familievirksomheder vil samle deres erfaring og ekspertise i en fælles langsigtet strategi,« lyder det fra Svend Møller Hansen om salget, hvorefter Mads Møller Hansen tilføjer:

»Med Goldbeck som drivkraft for innovation og førende inden for byggeteknologi er DS Gruppen stærkt positioneret for fremtiden.«

De nye ejere havde en samlet omsætning på 37,5 milliarder kroner. Goldbeck har flere end 9.000 medarbejdere fordelt på 90 lokationer i hele Europa.

Købsaftalen er ukendt for nu, og det vides altså ikke, hvilket beløb Goldbeck GmbH har måtte lægge på desken.