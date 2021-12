Det er lidt som at træde ind i et andet univers med blomster, dekorationer og udsmykning over alt, når man træder ind i Bang & Thys blomsterbutik.

Men efter 16 år er det snart slut, oplyser ejer Dean Bang Thy til B.T. Aarhus

»Det har været nogle økonomisk udfordrende år, mange løsninger og forslag om at fortsætte butikken har været vendt, flere investorer har vist stor interesse for butikkens fortsatte eksistens og overlevelse, så det har ikke været nogen nem beslutning – men nu er det besluttet, og Bang & Thy lukker,« skriver Dean Bang Thy på butikkens Instagram.

Butikken mistede sidste år en million i omsætning grundet aflyste events.

Over for B.T. uddyber ejeren, hvordan han har det med lukningen:

»Det er både mega spændende og vanvittigt skræmmende, når man altid har vidst, hvad man skulle. Jeg glæder mig til de nye muligheder,« siger han.

Beslutningen er blevet taget, da Dean Bang Thy ikke længere laver det, han brænder for.

»I takt med at butikken og opgaverne er blevet større og større, er den administrative del vokset i samme omfang, hvilket gør, at det, jeg virkelig brænder for, står i baggrunden for så meget andet,« siger Dean Bang Thy og fortsætter:

»Jeg savner at lave blomsterkunst, jeg savner at fordybe mig i kreative opgaver, og jeg savner at udfordre mig selv på nye måder.«

Dean Bang Thy ved endnu ikke, hvad fremtiden vil byde på – men det bliver uden tvivl noget med blomster, oplyser han.

»Jeg har allerede fået mange spændende jobtilbud, som bestemt er interessante. Men jeg skal lige sunde mig først, det har været en svær beslutning, og der er mange følelser forbundet med det,« siger han.

Og måske er det også meget godt med en lille pause for ejeren.

»Det er en kæmpe forandring i mit liv. Nu skal jeg holde juleferie for første gang, siden jeg var 13 år. Jeg har jo arbejdet med blomster, siden jeg var 14. Jeg har aldrig arbejdet under 80 timer om ugen, og det er jo også det – jeg kan ikke holde til det i længden, og jeg savner min familie og mine venner,« siger Dean Bang Thy.

På trods af butikkens lukning er ejeren dog stolt af, hvad han har opnået.

»Min drøm var i sin tid at skabe et unikt univers, hvor folk kunne komme ind og få en oplevelse. Den drøm er virkelig gået i opfyldelse for mig, og jeg har nydt de mange besøg, butikken har haft hver eneste dag, af alle vores søde kunder.«

»Mange andre drømme er ligeledes gået i opfyldelse. Jeg har skabt et brand bygget på æstetik, kvalitet og service, og det er jeg vanvittig stolt af,« står der i opslaget på Instagram.

Han er samtidig helt overvældet over alle de reaktioner, der er kommet, siden det blev annonceret, at butikken lukker.

»Der er nok sammenlagt kommet 600 beskeder fra både kollegaer og kunder. Det er helt vanvittigt. Mange skriver, det er modigt og sejt, at jeg følger mit hjerte. Vi er jo jyske, så vi har ikke til dagligt gået og tænkt over, at det er en meget ikonisk forretning, men det kan man godt se på alle reaktionerne,« siger han.

Ejeren oplyser, at butikken lukker i løbet af december. Han opfordrer derfor til, at kunder, der har gavekort, skal få dem brugt hurtigst muligt.