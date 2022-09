Lyt til artiklen

En ny aftale om vinterhjælp landede fredag og skal hjælpe de mange økonomisk trængte gennem inflations- og energikrisen.

Men det er ikke alle, der kan ånde lettet op. For særligt ét erhverv føler sig overset. Nemlig de nordjyske fiskere, skriver TV 2 Nord.

Modsat mange andre lande i Europa er der nemlig ikke lavet en aftale om støtte til dem. Og det rammer hårdt på pengepungen.

For brændstofpriserne er mere end fordoblet siden sidste år, og det betyder nu, at der er kæmperegninger i vente for fiskerne.

TV 2 Nord har talt med fisker Lars Kajgaard, der i år ikke har tjent én eneste krone på at fiske. Og som det ser ud nu, så står han til at få en ekstraregning på to millioner kroner.

»Det er jeg da meget skuffet over, for vi har behov for hjælp ligesom alle andre, og hvis man vil det danske fiskeri, så er det nu, politikerne skal vise det,« siger Lars Kajgaard til mediet.

Vinterhjælpepakken indeholder initiativer for omkring fem milliarder kroner. Blandt andet sænkes elafgiften til EUs minimumssats på 0,8 øre pr. kilowatt-time, mens børnechecken stiger næste år.

Herudover bliver den såkaldte indefrysningsordning også indført for husholdninger og virksomheder. Det betyder, at de får mulighed for at indefryse en del af deres energiregning og betale den tilbage på et senere tidspunkt.

Og tiltagene kommer ikke for tidligt, hvis man spørger B.T.s forbrugerredaktør, Niels Phillip Kjeldsen.

»Nu har vi været gennem flere uger, hvor politikerne har fremturet med alverdens udspil til inflationshjælp, så det er virkelig på tide, at der så også sker noget konkret.«