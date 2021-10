Betalingsvirksomheden Yourpay har indgivet begæring om konkurs. Det skriver Borsen.dk, der citerer en meddelelse på selskabets egen hjemmeside.

Yourpay er et selskab, der forvalter transaktioner for virksomheder, som tager imod betaling fra deres kunder enten via webshops, fysiske forretninger eller fakturaer.

Men selskabet har tilsyneladende ikke styr på egne finanser.

For fire dage siden skrev erhvervsmediet Tech Savy, at medarbejderne i Yourpay ikke har fået løn, fordi pengekassen var tom.

I 2020 landede Yourpays årsresultat – ifølge Børsen – efter skat på minus 2,7 millioner kroner mod et resultat på minus 7,9 millioner kroner i 2019.

Før sommerferien blev virksomhedens stifter og direktør Mathias Gajhede og to andre ledere afsat af bestyrelsen, som indsatte to nye ledere.

Samtidigt blev selskabet tilført 8 millioner kroner i ekstra kapital, men det har åbenbart ikke været nok til at rydde op i selskabet.

Topchef Jens Christian Petersen, der tiltrådte 1. juli i år, skriver i meddelelsen på hjemmesiden, at ledelsen ikke har været i stand til at finde de rigtige løsninger til at sikre betalingsvirksomhedens overlevelse.