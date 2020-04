Coronakrisen betyder, at et hav af virksomheder allerede har været i gang med fyringsrunder, mens andre har måttet lukke og slukke helt.

Men den danske virksomhed Blue Ocean Robotics er lige nu en af dem, der møder massiv fremgang.

Faktisk så meget fremgang, at de har fået lidt af et globalt gennembrud og i øjeblikket oplever en tidobling af salget.

Det skyldes en helt særlig robot, der dræber bakterier og vira med UV-lys.

»Efterspørgslen på UVD-robotten er steget rigtig meget. Vi har haft årlige vækstrater på 400 procent, men nu ligger vi til 1.000 procent, måske 1.200 procent. Det er en ret voldsom udvikling for os,« siger Claus Risager, direktør for Blue Ocean Robotics, til finans.dk.

Den fynske virksomheds UVD-robot bruger UV-lys til at desinficere eksempelvis hospitalsstuer og plejehjem.

Deres salg har i år primært været rettet mod hospitaler, hvor der som oftest er en lang beslutningsproces samt store krav til dokumentation, men nu bliver både indkøb og papirarbejde klaret med lynets hast.

Dermed har robotterne også kunnet gå i gang rundt omkring i verden på rekordtid.

Det er disse UVD-robotter, der kan dræbe bakterier og vira med UV-løs

Coronakrisen og den store generelle frygt for at blive smittet med virussen har da også sendt et hav af nye kunder i butikken, så det ikke længere blot er hospitaler, der er interesserede i den særlige robot.

Nu er både indkøbscentre, banegårde og skoler også ude efter den, fortæller direktøren.

I Danmark består produktionen primært af samling og kvalitetstjek, og den store succes betyder også, at jobopslagene på ingen måde er på vej ned.

Lige nu ansættes der således tyve nye medarbejdere hver eneste måned.