Efter den britiske donning Elizabeth sov stille ind i sidste uge, stod det klart, at hendes ældste søn, Charles, ville blive landets nye konge.

Det seneste døgn har stemningen blandt hans ansatte dog – efter sigende – ikke være synderligt god. Faktisk langt fra.

Det skriver The Guardian.

Årsagen er, at medarbejderne ved Clarence House – som var den kongelige embedsbolig for Charles og hans hustru, donningegemalinde Camilla – mandag fik en helt særlig besked.

Kong Charles og dronningemalinde Camilla. Foto: NIALL CARSON Vis mere Kong Charles og dronningemalinde Camilla. Foto: NIALL CARSON

En besked, der angiveligt kom, mens der blev afholdt en mindehøjtidelighed og sørgeprocession for den afdøde dronning i St. Giles-katedralen i Edinburgh.

I brevet stod der ifølge The Guardian, at nogle af dem står til at kunne miste deres job, da ændringerne i ledelsen også vil betyde ændringer i husets stab.

I alt arbejder op mod 100 personer i embedsboligen. Inklusive nogen, der har været ansat i årtier og har arbejdet døgnet rundt den seneste tid for at udglatte og sikre en nem overgang for Charles fra prins til konge.

Ifølge The Guardians kilder havde mange af de ansatte formodet, at de ville rykke med over i Kongens nye hushold, og de hævder, at de ikke havde fået den mindste indikation af, at noget andet kunne ske.

Indtil de modtog brevet, der var afsendt af Sir Clive Alderton, der er Charles' øverste assistent.

»Alle er rasende,« lyder det fra en anonym kilde til The Guardian:

»Alt personalet har arbejdet sent hver aften siden torsdag (hvor dronning Elizabeth døde i en alder af 96 år, red.) for at blive mødt af dette. Folk var synligt rystede over det.«

I brevet, som The Guardian har set, skriver Sir Clive Alderton blandt andet:

»Jeg forstår, at dette er foruroligende nyheder, og jeg vil gerne fortælle dig om den støtte, der er tilgængelig på dette tidspunkt.«

Af brevet fremgår det derudover, at de ansatte, der yder 'direkte, tæt, personlig støtte og rådgivning' til Charles og Camilla, vil forblive i deres stilling.

De ansatte, der vil blive afskediget, vil blive tilbudt hjælp med at søge andre stillinger på tværs af alle de kongelige husstande, hjælp til at finde arbejde uden for de kongelige husstande og en 'forhøjet' fratrædelsesgodtgørelse, lyder det.

Det vides endnu ikke, om Charles og Camilla med tiden vil flytte til Buckingham Palace, hvor Elizabeth boede, eller om de vil blive boende i Clarence House.