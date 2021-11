Så skete det igen – og nu værre end noget fortilfælde!

Det lader til, at vi nu står med danmarkshistoriens største MeToo-sag, og at den er landet på DRs bord – og måske det værste sted. For selvom en masse gamle mænd og 'stærke' kvinder måske gerne vil lægge ansvaret alle andre steder, end hvor det hører til, så bliver det denne gang lidt svært.

For her har vi at gøre med børn og unge ned til ni år, som af deres forældre tillidsfuldt har været sendt på rejser rundt om i landet og verden, mens voksne mænd ansat i DR har gjort seksuelle tilnærmelser, lavet overgreb og kørt psykisk terror som grov mobning af børnene.

Det er modbydeligt – og det er DR. Det er Tage Mortensen og Michael Bojesen, der har krænket, og DR, der har svigtet og ignoreret den kaskade af overgreb, der så nemt har kunnet finde sted.

Hvordan i helvede man har kunnet overse ikke mindre end 129 overgreb på børn og unge i DR-regi, det er mig en gåde Ditte Okman

Det startede med en helvedes masse rygter – men dem gjorde man ikke noget ved. Så stod to personer frem under anden bølge af MeToo – og så kom de berømte advokater ind over.

To personer er ikke mange og kan måske bortforklares. Men hvordan i helvede man har kunnet overse ikke mindre end 129 overgreb på børn og unge i DR-regi, det er mig en gåde – medmindre man ganske enkelt ikke har villet se det.

Præcis som når præster i kirken og lærere på kostskoler og børnehjem i fred for mistænksomme øjne har kunnet begå serieovergreb mod sognebørn – og her mener jeg vitterligt børn i ordets forstand – og mod sårbare elever, der er blevet tvangsfjernet eller anbragt i hænderne på det, man i USA kalder 'predators'. Rovdyr. Overgrebsmænd.

»Undskyld,« lyder det fra generaldirektøren, Maria Rørbye Rønn. Og ja, en undskyldning er vel på sin plads, for kan det virkelig passe, at ingen vidste noget? Ingen så noget? Ingen fornemmede noget? Eller at alle bare ignorerede?

Samtidig med, at fortidens uhyrligheder kommer frem, så skal vi også høre på, at "det var en anden tid", og at "kvinderne bare kunne have sagt fra" Ditte Okman

Jeg får kvalme ved tanken om det pæne DR, de nydelige undervisere og voksne, der skulle opdrage pigerne i sang og dannelse, være deres mentorer, beskyttere og voksne, der har haft et tag-selv-bord af rang og udnyttet deres stilling og magt til at udnytte flere end 100 piger.

Vi må snart erkende virkeligheden, for skeletterne vælter jo ud af skabene.

Men samtidig med, at fortidens uhyrligheder kommer frem, så skal vi også høre på, at »det var en anden tid«, at »kvinderne bare kunne have sagt fra«, at »de kunne have vappet deres chef eller kollega en på siden af hovedet«, når de gramsede på dem, og det samme typiske spørgsmål: 'Hvorfor stod de ikke frem og klagede dengang?'

Well, jeg kan personligt ikke forstå, hvorfor det skal være mit ansvar eller en acceptabel løsning på et problem som f.eks. overgreb på en arbejdsplads. Og kære læsere: Det her er sygt!