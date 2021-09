»Virussen er farveblind. Alle kan blive smittet.«

Sådan lød det fra Søren Brostrøm på et pressemøde i august. To udsagn, jeg helt oprigtigt troede, enhver borger over syv år eller med en IQ over 63 allerede vidste. Men åbenbart ikke.

Det lader nemlig til, at man i indvandrermiljøet i Danmark stadig ikke har fattet, hvad corona er, og hvad midlet er til at få virus lagt ned: nemlig vaccine.

Tal fra Statens Serum Institut viser, at kun 38,8 procent af somalierne i Danmark er færdigvaccineret. For libaneserne er tallet 40,7 procent, og for syrere er det 45,2 procent. Jeg aner ikke, om det handler om ragende ligegyldighed eller decideret angst for nåle eller vaccinen i sig selv.

Skal Søren Brostrøm på turné i udvalgte danske folkekirker for at forklare sognebørnene, at man kan få kondylomer og gonoré, hvis ikke man bruger kondom? Ditte Okman

Myndighederne mener selv, at det delvis bunder i regulær dovenskab – i hvert fald har man usædvanlig serviceminded haft rullet mobile vaccinationscentre ud i ghettoerne, ligesom man har givet indvandrere en forlomme i vaccinekøen, uden om al tidsbestilling. Nogle gange betaler aktivisme sig åbenbart.

Uanset hvad årsagen er, så er indvandrernes vaccinestatistik så stort et problem, at Sundhedsstyrelsens posterboy, Søren Brostrøm, nu har fået nye, spændende opgaver på cv'et.

Søren har været ude at stemme dørklokker, som var han kandidat til det amerikanske guvernørvalg, og så har Søren søreme også været til fredagsbøn i en moske 'for at bygge bro'.

Bro? Det er jo helt sort!? Altså, er det her 'hvid mod brun', når så mange indvandrere nægter at lade sig vaccinere? Eller heksekunst mod videnskab?

Kunne man i øvrigt tilsvarende forestille sig, at Søren nu skal spise frokost i en række børnehaver for at forklare forældrene, at børneorm smitter som ind i helvede, hvis ikke man behandler ungerne efter lægens foreskrifter?

Eller at Søren skal på turné i udvalgte danske folkekirker for at forklare sognebørnene, at man kan få kondylomer og gonoré, hvis ikke man bruger kondom?

Uanset, så virker det helt bizart, at man ikke har andre våben end Søren B. – for så får han altså travlt.

Den tidligere direktør i SSI Nils Strandberg Pedersen vurderer nemlig, at den store indsats for at få de brune stukket, ikke har båret frugt – hvilket nu er et problem for flok-immuniteten! Det siger lidt om, hvor mange indvandrere vi faktisk har her til lands.

Vi må jo nok bare erkende, at integration stadig er en forbløffende svær ting Ditte Okman

Måske gode folk som Kristian Hegaard og Morten Østergaard fra Det Radikale Venstre kan forklare os, hvordan det hele bare er tonen i debatten eller samfundets skyld.

Sikandar Siddique kan himle op om, hvordan vi alle sammen bare er racister. Kristian Thulesen-Dahl foreslår, at man ikke kan få statsborgerskab uden vaccine.

Håndtrykket er slet ikke nok.

Men uanset hvad, så må vi jo nok bare erkende, at integration stadig er en forbløffende svær ting.

PETER OG PETER



Det er ikke så tit, man får lov til at debattere andre menneskers sexliv i det offentlige rum. Og nu er fleres altså op til debat i intet mindre end Folketinget.

Skal Peter Lundin og Peter Madsen og andre livstidsfanger have lov til at vælte sig i damer ved enhver given lejlighed? Nick Hækkerup siger nej og har fremsat et forslag om at stoppe livstidsdømtes datingliv.



Lundin og Madsen har fået kærester, mens de har siddet i fængsel, de har bollet, blevet gift – Lundin har sågar fået barn – og det er for groft og stækker retsfølelsen, mener justitsministeren. Og jeg kan egentlig godt forstå ham. Det er jo bizart at følge den ene morder efter den anden hygge sig i fængslet med lystig sex, børnefødsler og hvid brud.



Kritikere af den nye nul-sex-tolerance taler om, at morderne jo skal rehabiliteres. På den måde var problemet helt løst, hvis livstidsfanger rent faktisk sad inde for livet. Det kunne gøre noget for min retsfølelse…

PERNILLE VERMUND



Pernille Vermund er racist. Michael fra 'Gift ved første blik' er i hvert fald ikke i tvivl, og det er DR åbenbart heller ikke. I hvert fald skulle Michael frit have lov at fremføre påstanden i det populære tv-program – lige indtil en journalist fra B.T. spurgte ind til det kontroversielle klip.



Ups. Nu var anmelder-udsendelsen pludselig slet ikke færdigklippet, og så fik de travlt. Michael kan vel sige, hvad han vil – bare ikke på tv. Ikke uden en potentiel sag.



Spørgsmålet er, hvordan DR ikke lige har overvejet det? Og om DR havde, hvis det var Mette Frederiksen, der var blevet kaldt psykopat.

MAI MANNICHE



Mai er blevet single. Igen!



Det er anden gang, Mai må ændre sin Facebook-status efter ganske få ugers forhold med hemmelige kærester, og forklaringen er, at det er, fordi hun er så kendt. Der er simpelhen for meget opmærksomhed på hende.



Jeg ønsker Mai held og lykke. Efter de korte forhold til Blachman og Raasted har hun brug for det.

ROSALINDE MYNSTER



Skuespillerinden er vel det fineste eksempel på, hvordan man kan håndtere noget, der ellers kunne opildne det meste af det krænkelsesparate Danmark.



SF Studios havde ved en uheldig fejl sat hendes afdøde far, Søren Spanning, på gæstelisten til galla på 'Margrete den Første' – men i stedet for vrede lød det: 'Det er sødt af dem at sige undskyld.'



Men det er fint nok. Det kan ske.