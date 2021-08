De danske veteraner er indebrændte af raseri mod danske politikere, som, de mener, svigter de afghanske tolke i Afghanistan.

»Det er uværdigt. Politikerne var voksne nok til at sende os i krig. Men de er ikke voksne nok til at tage ansvar bagefter,« siger Lai Sørensen, der to gange har været udsendt til Helmand.

Forsvarsminister Trine Bramsens weekend vil ikke formilde Sørensen og andre veteraners syn på politikere.

Søndag klokken 15.06 udsendte Trine Bramsen via ministeriet sin udtalelse om situationen via Ritzaus Bureau til medierne:

»Forsvaret arbejder i døgndrift for at gennemføre evakueringerne. Sikkerheden er afgørende, ligesom jeg håber på forståelse for, at det lige nu handler om den operative opgaveløsning. Ingen må være i tvivl om, at alle mulige løsninger tages i anvendelse i den svære situation.«

Ministeren tog ikke imod spørgsmål efter denne melding – man måtte forstå, at hun havde travlt.

Senere på aftenen, præcist klokken 23.25, udsendte Forsvarsministeriet et billede, hvor ministeren sidder i – må man forstå – situationens generalstab. Alle er seriøse, berørte af den alvorlige situation. Forsvarsministeren og udenrigsministeren er i centrum. De styrer.

Ministeren udtaler i forbindelse med billedet:

»Danske militærfly er i området omkring Afghanistan. Situationen er alvorlig – det er svært at operere. Det er vigtigt for at kunne evakuere, at vores fly er operative. Vi knokler på højtryk på baggrund af de beredskabsplaner, som vi har haft fokus på siden april.«

Ministeren benytter i sine henvendelser til offentligheden et 'JEG' og et 'VI'. Hun er altså involveret i selve evakueringen. Vi kan tage det roligt – ministeren er i arbejde.

Det er et helt forkert billede.

Det er spin – endda et uansvarligt og misvisende billede af ministerens indsats.

Hvis ikke det var så alvorligt, ville det være latterligt, men situationen i Kabul er blodig alvor denne søndag – for vores danske statsborgere og deres afghanske ansatte er alle i livsfare og evakueret til lufthavnen.

Det var chokerende at følge Talibans rekord hurtige overtagelse af hovedstaden. Alle kunne se den kaotiske udvikling i løbet af dagen. Alle kunne fornemme 20 års spildt arbejde og de store ofre, vi har bragt i det fremmede. Alle forstod alvoren.

Forsvarsministeren gjorde åbenlyst ikke.

Hun tilbragte det meste af sin søndag – ikke i ministeriet, som læsere af Forsvarsministeriets opdateringer på Twitter måtte tro – men derimod på Ærø hos Søfartsskolen og den lokale socialdemokratiske vælgerforening.

Det var ikke hemmeligt, for de sociale medier svømmede over med søde billeder af ministeren. Trine Bramsen ønskede alligevel senere at sende helt andre signaler. Formentlig fordi hun – for sent – huskede, at som forsvarsminister er man en væsentlig del af vores sikkerhedspolitik. Hun repræsenterer Danmark i Nato. Forsvarsministeren er som regel den første minister, der bliver inviteret til USA, når der kommer en ny præsident. Ministeren har sin egen efterretningstjeneste, FE, som står for internationale efterretninger og aftaler.

Hun er en vigtig minister. Når hun render rundt på Ærø, medens der er en verdenshistorisk og livsfarlig redningsmission i gang, er det helt skævt.

Minister Trine Bramsen er klar over, at den er gal og undskyldte mandag over for netmediet OLFI.

»Havde jeg på forhånd kendt til situationen søndag aften…..havde jeg selvsagt ikke besøgt Hjemmeværnet søndag morgen. Hastigheden i udviklingen kom bag på alle..«

Det bliver sagen jo ikke mindre pinlig af, for det burde ikke komme bag på hende, og det er relevant at spørge, om ministeren overhovedet ved, hvad der foregik denne søndag eller blot var optaget af at få det til at se ud som.

Hun forsøger endda i sit aften-tweet at spinne en anden sag væk.

» … Vi knokler på højtryk på baggrund af de beredskabsplaner, vi har haft fokus på siden april.«.

Nej, Forsvarsministeren har ikke 'knoklet på højtryk', hun har tværtimod været urimelig langsom. Evakueringen kunne være begyndt for måneder siden, da alle andre lande i Afghanistan gik i gang. Ministeren har slet ikke haft travlt.

Tværtimod.

Allerede den 5. august bad Enhedslisten og de Radikale udenrigs- og forsvarsministeren om at chartre et fly med det samme. Efter deres mening hastede det med en evakuering af de ansatte. De havde forstået situationens alvor.

Der er derfor forståeligt, at Lai Sørensen og andre veteraner er ved at brænde sammen af raseri over inkompetente politikere. Trine Bramsen har handlet inkompetent i denne sag, men hun forsøger at sælge en helt anden historie om sig selv.

Det er uærligt.