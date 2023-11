Der er åbenbart ingen grænser for, hvor synd Isam B kan synes, det er for ham selv, at han bruger sin ytringsfrihed til at sige dumme ting. Men dem, der vil tage den fra ham, er ikke bedre.

Det er en indiskutabel sandhed, at sangeren og aktivisten Isam B har været udsat for en del kras kritik siden han meldte sig ind i debatten om krigen mellem Israel og Hamas.

Mange kan nok sætte sig ind i, at det må være voldsomt for en sanger som ham, som ellers ikke boltrer sig i den offentlige debat, at blive sagt imod af alt fra højtstående politikere.

Men det er altså nu engang vilkårene for alle, at hvis man siger noget tilpas dumt i den offentlige debat, så er der nogen - til tider mange - der siger en imod. Og det kan Isam B tilsyneladende ikke forstå.

Isam Bachiri - også kendt som Isam B fra gruppen Outlandish. Arkivfoto Foto: Betina Garcia Vis mere Isam Bachiri - også kendt som Isam B fra gruppen Outlandish. Arkivfoto Foto: Betina Garcia

I et klynkende skriv til Berlingske bruger sangeren sin ytringsfrihed til at brokke sig over, at han ikke har ytringsfrihed.

»I Danmark hylder vi den enkeltes iboende ytringsfrihed. Desværre har ugerne vist, at ytringsfriheden blot gør sig gældende for dem, som man er enig med. Og pudsigt nok er det de inkarnerede ytringsfrihedsforkæmpere, som nu kræver min ytringsfrihed indskrænket,« skriver han og fortsætter:

»De viser bare med al tydelighed, hvordan ytringsfrihed ikke tilkommer brune mennesker som mig.«

Og stop dig selv, Isam B. 2020 har ringet og vil have deres offerkort tilbage. Vi er heldigvis videre og længere end dengang, hvor man kunne pege på sin hudfarve og skovle sympati ind til en dårlig sag.

Isam B bliver ikke kritiseret, fordi han er en brun mand, men fordi hans udtalelser er stærkt kritisable. Og kritik har man ikke helle for selvom man er brun.

Samtidig vil jeg gerne understrege, at jeg til evig tid vil forsvare Isam B’s ret til at sige noget dumt.

Jo dummere et standpunkt er, des vigtigere er det at få det frem i lyset. Særligt når det viser sig, at der er mange mennesker, der abonnerer på det. Så skal det siges, netop så det kan tryktestes i den offentlige debat.

Der er dermed helt skudt forbi skiven, når Dansk Folkepartis Mikkel Bjørn vil have Isam B smidt ud af landet for en kommentar.

Vi skal modsat være glade for, at han bruger sin ytringsfrihed, og i øvrigt bruge det som påmindelse om, at ytringsfriheden ikke er noget, vi kan tage for givet - se bare på koranloven.

Derfor skal den forsvares, og det skal den uanset, om man har mest fidus til Rasmus Paludan eller Isam B - eller ingen af dem.