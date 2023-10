Hvis det står til Dansk Folkepartis unge profil, Mikkel Bjørn, skal sangeren Isam B smides ud af Danmark så hurtigt som overhovedet muligt.

Isam Bachiri, der nok bedre er kendt som Isam B fra gruppen Outlandish, har nemlig givet et interview til Berlingske.

Og alene dét interview burde ifølge den unge DF-politiker betyde en enkeltbillet ud af Danmark.

Også selvom 46-årige Isam Bachiri, der også er kendt for sin musikalske udgave af H.C. Andersens 'I Danmark er jeg født', netop er født og opvokset i Danmark.

Til Berlingske siger Isam B, at han ikke mener, at Hamas er en terrororganisation, og det var dén kommentar, der fik Mikkel Bjørn til på det sociale medie X at skrive, at sangeren skulle udvises.

»Hvis man ikke som indvandrer eller efterkommer vil kalde en organisation, der har lavet det største massemord på jøder siden Anden Verdenskrig for en terrororganisation, så har man ikke noget at gøre i Danmark,« siger Mikkel Bjørn til B.T.

Så alle, der ikke vil sige offentligt, at Hamas er en terrororganisation, bør udvises af Danmark?



»Nu handler det her jo om en mand, som ikke vil gå ud offentligt og erklære, at Hamas er en terrororganisation.«

Men det følger vel logisk af det, du siger, at andre end Isam B også skal udvises af Danmark, hvis man ikke offentligt vil kalde Hamas for en terrororganisation?

»Hvis Isam B er barn af forældre, der på et eller andet tidspunkt har fået statsborgerskab på et tydeligvis fejlagtigt grundlag, så siger det alt om, hvordan vores udlændingepolitik er slået fejl.«

Isam B er bedst kendt som sanger i bandet Outlandish. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix Vis mere Isam B er bedst kendt som sanger i bandet Outlandish. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Hvordan er det præcis, du mener, Isam B kan og skal udvises af Danmark?



»Jamen, det må vi jo undersøge. Jeg synes ikke, han har noget at gøre her. Hvis vi på nogen måde kan slippe af med ham eller skabe positive incitamenter til, at han forlader landet, så synes jeg, at vi skal gøre det.«

Har Isam B gjort sig skyldig i noget kriminelt ved at sige, at Hamas ikke er en terrororganisation?

»Jeg synes, han har gjort noget, der gør, han ikke bør være her.«

Men har han gjort noget kriminelt?



»Jeg er ikke jurist, men det tror jeg ikke. Det er irrelevant.«

Lad os prøve at opsummere: Vi taler om en mand, som er født i Danmark, som er dansk statsborger, som ikke har gjort noget kriminelt. Men fordi, han ikke mener, at Hamas er en terrororganisation, skal han udvises?

»Det handler om, at manden har sagt, at den organisation, der står bag det største massemord på jøder siden Anden Verdenskrig, ikke er en terrororganisation. Hvis man som indvandrer eller efterkommer ikke mener, at Hamas er en terrororganisation, så har man ikke noget at gøre her.«

Hvis jeg, som etnisk dansk i mange generationer tilbage, havde sagt det samme som Isam B om Hamas, skulle jeg så også smides ud af Danmark?



»Jamen, så ville jeg sige, at du var dybt, dybt usympatisk.«

Men jeg skulle ikke smides ud af landet?

»Nej, hvor skulle du smides hen?«

Hvor skal Isam B. smides hen?

»Forhåbentlig til Gaza eller et af de steder, hvormed han sympatiserer. Der er jo mange mellemøstlige regimer, som han åbenlyst har en større sympati for end det danske samfund.«

Men han har ikke nogen tilknytning til andre lande. Han er født i Danmark. Han er dansk statsborger. Hvis han bliver smidt ud af Danmark vil han – ligesom jeg ville i samme scenario – være statsløs?

»Jeg tror, hans værdimæssige tilknytning er større til de mellemøstlige regimer.«

Man kan vel også argumentere for, at Isam B blot vælger at benytte sig af sin ytringsfrihed. Hvordan er det et problem, når det sker inden for lovens rammer?

»Fuldstændig rigtigt, Isam B har også sin ytringsfrihed. Jeg kræver heller ikke straf. Jeg siger bare, at han ikke har noget at gøre i Danmark.«

Du mener bare, at han bør udvises fra Danmark, hvilket normalt i retssystemet betragtes som en straf?

»Det er fuldstændigt rigtigt.«

Mikkel Bjørn er tidligere medlem af Nye Borgerlige, men skiftede kort efter valget i 2022 til Dansk Folkeparti. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Mikkel Bjørn er tidligere medlem af Nye Borgerlige, men skiftede kort efter valget i 2022 til Dansk Folkeparti. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Du skriver også, at Isams B's sang skal fjernes fra Højskolesangbogen. Hvorfor?



»Fordi jeg ikke synes, vi kan forsvare at have en sang i sangbogen skrevet af en mand, der ikke vil erklære, at de største massemord på jøder siden Anden Verdenskrig er en terrororganisation.«

I Højskolesangbogen er også sangen 'Jeg ved en lærkerede' af Harald Bergsted, som var var erklæret nazist. Kan den så - ud fra din logik - godt få lov til at blive i højskolesangbogen?

»Jeg synes, at det her handler om, at en mand, som ikke er dansk og som har sympatier med et udemokratisk regime, har en sang i højskolesangbogen.«

Harald Bergsted var medlem af nazistpartiet herhjemme og har blandt andet skrevet en hyldestkronik til Hitler?

»Isam B's sang hylder alt det modsatte af, hvad det vil sige at være dansk. Vi bør have en debat om signalet i, at en sang af sådan en mand, der ikke vil tage afstand det største massemord på jøder siden Anden Verdenskrig, har en plads i den sangbog lige nu.«

Det kunne vel også være, at selvsamme jøder herhjemme ikke synes, at det lige nu er et synderligt godt signal, at der er en sang i højskolesangbogen skrevet af en nazist?



»Jamen... Det er afgjort en dialog, jeg er villig til at have med det jødiske samfund, hvis det skulle blive aktuelt,« siger Mikkel Bjørn.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Isam B til Mikkel Bjørns udtalelser.

