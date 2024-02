I 1930'ernes Moskva dukker Satan pludselig op - camoufleret som professoren Woland - med sit farverige entourage. Og ikke længe efter begynder den ene mere bizarre hændelse efter den anden at finde sted.

Imens sidder Pontius Pilatus i Jerusalem og overvejer, hvad han skal stille op med ham fyren Jesus, der påstår at være Guds søn.

Det er ikke en feberdrøm, men derimod plottet til Mikhail Bulgakovs bogklassiker 'Mesteren og Margarita', som først i 1966 - 26 år efter forfatterens død - blev udgivet i en censureret udgave af et magasin i Moskva.

Bogen gør blandt andet tykt grin med Stalins Sovjetunionen og var - af samme grund - i mange år bandlyst. Men selv her mange år senere kan den få kritikerne på stikkerne. Og beundrerne til at klappe i hænderne.

Bogen er netop blevet filmatiseret, endda med støtte fra den russiske filmfond, af den amerikanskfødte instruktør Michael Lockshin, der som barn emigrerede fra Sovjetunionen.

På rollelisten har vi også danske Claes Bang, der spiller førnævnte Pontius Pilatus.

Filmen, som med sine 17 millioner dollar er en af de dyreste, der nogensinde er lavet i Rusland, er allerede blevet en kommerciel succes.

Men i en tid, hvor Rusland kæmper en krig i Ukraine, er det ikke alle, der er lige glade for en film, der gør tykt grint med et autoritært styre.

Det skriver Variety.

Dem, der støtter krigen, har således kastet sig ud i endnu en krig online, hvor de forsøger at miskreditere Michael Lockshin.

»Propagandisterne er både misundelige og hadefulde over, at en film med et anti-censur, anti-totalitært og anti-krigsbudskab bliver så populær,« siger en kilde tæt på filmen.

Blandt kritikerne er Telegram-kanalen Readovka, som har 2,1 millioner følgere.

Her er Lockschin blevet kaldt 'glødende russofob' og 'trans-ukrainer'.

Den højreradikale gruppe Folkets kald opfordrer til, at der blev åbnet en straffesag mod instruktøren. De vil også have ham på Kremls liste over ekstremister og terrorister, ligesom hans indtjening i Rusland blev konfiskeret.

Lige siden Ruslands invasion af Ukraine har Michael Lockshin på sine sociale medier åbent erklæret sig som modstander. Det er dog ikke noget, de russiske myndigheder har bemærket - ikke før nu, hvor 'Mesteren og Margarita' er blevet en kommerciel succes.