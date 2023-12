Lige nu er Elvira Pitzner tilbageholdt i Dubai, hvor hun afventer en retssag om utroskab.

Her er diamantdatteren på anklagebænken, efter at hendes ekskæreste Milad Saadati har anmeldt hende for at forbryde sig mod deres islamiske ægteskab.

Det skulle Elvira Pitzner, ifølge ekskæresten, have gjort, mens hun var på ferie i landet med sin ven Mortada Haddad.

Derudover har Milad Saadati også anlagt et civilt søgsmål i Dubai mod Elvira Pitzner for tyveri.

Men det er ikke kun i Dubai, at Milad Saadati har planer om at gå rettens vej mod sin ekskæreste.

Til B.T. fortæller han, at han har hyret den kendte danske advokat Erbil Kaya.

Milad Saadati har tænkt sig at starte en sag om tyveri mod Elvira Pitzner i Danmark Foto: Henrik R Petersen/Petersen, Henrik R./Ritzau Scanpix

Det har han efter eget udsagn gjort, fordi han ønsker at få de penge tilbage, som han mener, at diamantdatteren har stjålet fra ham.

Erbil Kaya bekræfter ligeledes til B.T., at han er Milad Saadatis danske advokat.

»Det kan jeg godt bekræfte. Han har kontaktet mig. Yderligere kan jeg ikke sige – grundet fortrolighedsforholdet.«

Han kan dog godt bekræfte, at sagen handler om tyveri, som Milad Saadati også har sagt.

»Det drejer sig om tyveri og tilbagebetalingen af et beløb, som han mener, han har fået stjålet.«

Ifølge Milad Saadati er beløbet på 600.000 danske kroner.

Det dækker over møbler, ur, smykker og tøj, som han mener, at Elvira Pitzner har stjålet fra ham.

Lige nu venter Milad Saadati efter eget udsagn med at gøre yderligere med den danske advokat.

»Men han er klar til at hjælpe mig, når jeg har brug for det,« siger han til B.T.

Erbil Kaya har senest forsvaret Robert Hansen i sagen mod Nynne Larsen, der havde anklaget ham for vold. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

B.T. har kontaktet Elviras familie omkring sagen, men de er ikke vendt retur.

Elvira Pitzner bliver stadig tilbageholdt i Dubai, mens sagen om utroskab udspiller sig.

Den danske kvinde har fået inddraget sit pas og kan ikke rejse, før en dommer har taget en beslutning i sagen.

Hvis Elvira Pitzner bliver dømt, står hun til mellem et og tre års fængsel.

Hendes mor, Katerina Pitzner, er sammen med sin datter i Dubai, mens sagen udspiller sig.

B.T. har i flere artikler gennemgået, hvad der kan ske i en retssag i Dubai og landets mange anderledes sharia love.