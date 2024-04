Når TV 2 for tiden sender en særudgave af 'Stormester', sidder Lise Baastrup og ærgrer sig.

Den 40-årige skuespiller var nemlig kun ét point fra at vinde, da hun selb var med, og det hører hun stadig for.

»Victor Lander bliver ved at sige det hver gang, han møder mig,« fortæller Lise Baastrup med et grin til B.T. under et pressemøde på DR-serien 'Orkestret'.

Hun var i 2020 med i den tredje sæson af TV 2s populære tv-program, hvor kendte dyster i forskellige kreative konkurrencer, og her var hun altså kun ét point fra at kunne snuppe sejren.

Den gik i stedet til komiker Victor Lander, som derfor fik lov til at være med i særudgaven, hvor alle tidligere vindere dyster mod hinanden på ny.

I videoen øverst fortæller Lise Baastrup, hvorfor hun netop ærgrer sig over at tabe til Victor Lander - og hvor meget han altså stadig driller hende med det.