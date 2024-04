»Jeg var rystet over, at der ikke var flere, der ville ind og se den.«

Selvom Frederik Cilius og Rasmus Bruun har fejret mange triumfer som satireduoen bag 'Den Korte Radioavis', kan særligt sidstnævnte stadig lade sig påvirke, hvis de laver noget, som ikke falder i publikums smag.

For tiden er de aktuelle med en ny sæson af DR-serien 'Orkestret', som indtil videre både har hittet hos seere og anmeldere, og som blandt andet i 2023 gav Frederik Cilius en Robert-pris i kategorien 'Bedste mandlige hovedrolle'.

Dengang lød det fra Frederik Cilius, at hans mor ville gå amok over, at han havde vundet over den svenske skuespiller Mikael Persbrandt, og til B.T. fortæller han nu, at hun gik så 'meget amok, som hun nu kan':

»Hun var meget stolt. Hun var på Facebook med det.«

Adspurgt om de lader sig påvirke af publikum-reaktioner og anmeldelser, lyder det først fra Frederik Cilius:

»Kun hvis det er negativt.«

Rasmus Bruun fortsætter:

»Ja, det er jo desværre meget de negative anmeldelser, man fokuserer på. Man læser de gode og tænker 'arh det var godt, de forstod det. Og så er der en, som ikke lige hælder helt over i det positive, og så tænker man 'hvorfor kan de ikke lide det?'.«

Rasmus Bruun fortæller videre, hvordan han tog fejl af publikum, da de i 2018 medvirkede i Mads Brüggers film 'Sankt Bernhard Syndikatet'.

De startede blandt andet med at vinde et par priser på en filmfestival i New York, men i Danmark var anmeldelserne lunkne, og den endte kun med at sælge under 5.000 billetter i biografen.

»Jeg var rystet over, at der ikke var flere, der ville ind og se den, for jeg syntes, den var skidehamrende god,« fortæller Rasmus Bruun.

Han tilføjer:

»Jeg spurgte, om det var normalt og fik at vide, at det var meget godt for sådan en indiefilm. Så blev jeg rystet.«

