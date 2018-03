Krigen mellem de to kendisser, pokerspilleren Gustav Hansen og musikeren Rasmus Nøhr, er endelig afgjort.

Sidste år stævnede pokerspilleren Gustav 'Gus' Hansen sin nære ven gennem 25 år, sangeren Rasmus Nøhr, for 1.136.000 kroner, hvilket dræbte venskabet.

Nu er der faldet dom i sagen. Rasmus Nøhr slipper med at betale Gustav Hansen 90.000 kroner, skriver Ekstra Bladet.

Rasmus Nøhr er glad for, at sagen nu er afsluttet.

»Kravet var rimelig langt ude i skoven. Jeg tror, det har været en skræmmekampagne eller chikane for at hænge mig ud som en forbryder. Jeg har mest af alt været ked af, at det skulle foregå i pressen. Jeg er ikke super garvet udi at drive festival. Det har været noget med at prøve sig frem, og det er fint, at vi er landet et sted, hvor dommeren ikke har løftet pegefingeren. Det er jeg meget glad for. Hvad skulle jeg have gjort. Undladt at betale folk, hvad vi skylder dem,« siger han til Ekstra Bladet.

Festivalskrig

Krigen begyndte, efter parret besluttede at stable festivalen 'Danmark Dejligst' på benene i 2016.

Gustav Hansen smed flere millioner i projektet, men festivalen gik konkurs. I månederne op til konkursen hev Rasmus Nøhr flere hundrede tusinde kroner ud af virksomheden bag festivalen. Penge, som han overførte til sin private virksomhed, Skrappe ApS, mens Gustav Hansen aldrig har fået en krone.

Derfor krævede Gustav Hansen at få sine 1.136.000 kr. tilbage fra sangeren, som var direktør i selskabet.

Rasmus Nøhr slipper med at skulle betale 90.000 kroner, hvilket dækker over en forholdsmæssig andel af de penge, som retten finder, at Rasmus ikke burde have overført til sit eget selskab, forklarer advokaten til Ekstra Bladet.

'Dybt tragisk sag'

BT har tidligere talt med Rasmus Nøhr som sagen, som han kalder en 'dybt tragisk og ulykkelig situation'. Den blev skildret i en reportage-serie på Kanal 4 i august sidste år.

»Jeg havde ikke regnet med, at mit liv ville blive så omtumlet, som det blev. Der, hvor serien starter, er festivalens finansiering faldet fuldstændig fra hinanden. Vi står og mangler 1,4 millioner kroner, som vi har brugt, men som mangler i finansiering. Så jeg har ryggen mod muren. Jeg skal som ansvarlig direktør meddele folk, at vi ikke har råd til at købe deres services, og at vi må lukke festen. Eller også skal jeg ud og finde pengene på tre uger. Så jeg følte virkelig, at jeg skulle præstere,« sagde Rasmus Nøhr til BT i august og fortalte, at den manglende finansiering skyldtes et manglende annoncesalg.

Den folkekære musiker, der slog igennem i 2006 med ‘Sommer i Europa’ og blandt andet har været med i ‘Vild med dans,’ fortæller, at penge-problemerne begyndte, da han ville udvide festivalen, og de to venner ikke var enige om konceptet. Rasmus Nøhr havde en vision om, at ‘Danmark Dejligst’ på sigt ville blive til 101 fester rundt om i hele landet. Men hans nye partner så anderledes på tingene, lød det.

»Gustav ville ind til storbyerne, og det er en fuldstændig misforståelse af, hvad ’Danmark Dejligst’ skal i min bog. Så må man bare sige, at så skal vi hver sin vej. Siden da har der været helt lukket ned for kommunikation imellem os, så vi er ikke på talefod nu.«