Et pristjek af 40 dagligvarer i 10 supermarkedskæder afslørede i starten af april et opsigtvækkende resultat.

Af de 40 varer kostede 12 af dem nøjagtigt det samme i alle 10 kæder. I alt 24 varer havde under én krones prisforskel på tværs af kæderne.

Og antallet af varer med ens pris - eller næsten ens priser - vækker gang på gang forargelse og vrede blandt B.T.s læsere, der skriver til B.T.s redaktion og undrer sig.

I det seneste afsnit af podcasten Spar Kassen taler panelet om, hvad årsagen til de ens priser kan være.

»Der kan være tre årsager. Den ene kan være, at hvis der er hård konkurrence, så er der én pris, og det er markedsprisen. Den anden er der, hvor priserne er aftalt - eller monopol. Det er den grimme mulighed. Der er vi ikke her,« vurderer Morten Bruun Pedersen, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk:

»Så er der det, man kalder stiltiende koordinering. Og der er vi nok nærmere. Det er, hvor spillerne på markedet overvåger hinanden og følger hinandens priser. Men det gør også, at priserne kan lande på et ens niveau eller et højt niveau, som ikke er lige så lavt, som hvis der var hård konkurrence.«

Lyt med 23.15 minutter inde i episoden, hvor Morten Bruun Pedersen, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, fortæller, hvordan du kan mindske dit madbudget med op mod 20 procent.